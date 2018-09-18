Эриксен: «Кейн хочет забивать больше»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен рассказал, что нападающий команды Гарри Кейн стремиться забивать как можно больше голов.

«Каждый ждет от Кейна, что он будет забивать по три мяча в каждом матче. Как команда, мы знаем, что должны помогать ему, но в команде, которая проигрывает, очень сложно забивать голы.

Я прекрасно знаю, что Кейн и сам хочет забивать больше. В любом случае неважно, кто забил, важно, что побеждает команда», – считает Эриксен.

В текущем сезоне 25-летний англичанин забил два гола в пяти матчах.