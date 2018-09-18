Парфенов: «С «Ростовом» получился боевой матч»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«Боевой матч получился. Провалили вторую половину первого тайма, сделали коррективы, вышли, забили мяч, но дали забить сопернику. С такими командами это роскошь. По самоотдаче ребят упрекнуть не в чем, но ошибки индивидуальные были, которые привели к пропущенному мячу.

С такой командой надо выигрывать матчи. «Ростов» играет плотно и организованно, поэтому они, наверное, наверху и находятся», – сказал Парфенов.

«Ростов» уже второй. Впереди только «Зенит»