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    Парфенов: «С «Ростовом» получился боевой матч»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги домашнего матча 7-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

    «Боевой матч получился. Провалили вторую половину первого тайма, сделали коррективы, вышли, забили мяч, но дали забить сопернику. С такими командами это роскошь. По самоотдаче ребят упрекнуть не в чем, но ошибки индивидуальные были, которые привели к пропущенному мячу.

    С такой командой надо выигрывать матчи. «Ростов» играет плотно и организованно, поэтому они, наверное, наверху и находятся», – сказал Парфенов.

    «Ростов» уже второй. Впереди только «Зенит»

    Источник: ТАСС

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    18.09.2018 01:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 сентября 2018, 10:46

      Скажи спосибо вратарю что не продули

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