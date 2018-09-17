Байи может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой. Игроком интересуются «Арсенал» и «Тоттенхэм»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть команду в январе. В услугах ивуарийца заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Лондонские клубы внимательно следят за развитием ситуации с 24-летним игроком, который потерял место в стартовом составе «Юнайтед» после поражения во втором туре АПЛ (2:3) от «Брайтона».

В нынешнем сезоне Байи принял участие в четырех матчах, проведя на поле в общей сложности 182 минуты. Его действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2020 года.