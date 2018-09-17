Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Состав на матч с «Ахматом»? У нас семь игр за три недели. Стараемся распределять силы»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    – Оцените игру вышедших на замену Ещенко и Глушаков?

    – У нас семь матчей за три недели. Невозможно представить, что команда отыграет этот отрезок одним составом. Стараемся распределять силы, что все футболисты были готовы.

    – Что скажете о физической подготовке? Как так получилось, что тот же Ещенко через четыре минуты после выхода на замену уступает в забеге игроку, который провел весь матч?

    – Нелегко войти в игру и сразу поймать ритм, принятый командами. В любом случае мы проиграли битву, но не войну.

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2018 01:08
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17865

      ilichkadr 17 сентября 2018, 15:06

      В очередной раз не сработал принцип "Лучшее нападение это защита"! Ну, не хочет Каррера играть в 2 напа, хоть ты тресни!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 сентября 2018, 09:32

      Две игры в неделю, через три дня игра-это нормально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 сентября 2018, 08:47

      У тебя же 2 состава, макаронник!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 > prezent2017 17 сентября 2018, 10:11

      Ну и?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 17 сентября 2018, 07:32

      Да ладно тебе... .Всё ещё будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 сентября 2018, 05:21

      Это тебе не раз в неделю , только в чемпе России играть (всё остальное слив ) -- то ли ещё будет !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2018, 01:44

      "Топовый" вопрос про Ещенко... Иногда слушаешь и читаешь такую дичь, которую выдумывают журналюги. Но, тут походу всё слишком плохо, даже с вопросами адекватными напряг. Ещенко уже давно не уровень в 35 лет и дело не в том, кто более свеж, а кто лучше в целом на рывках и у кого антропометрия хорошая, об этом по-моему репортёры даже не думают...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 сентября 2018, 01:13

      По одному мячу в семи играх. Вот и всё распределение )

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11