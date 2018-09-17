Каррера: «Состав на матч с «Ахматом»? У нас семь игр за три недели. Стараемся распределять силы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

– Оцените игру вышедших на замену Ещенко и Глушаков?

– У нас семь матчей за три недели. Невозможно представить, что команда отыграет этот отрезок одним составом. Стараемся распределять силы, что все футболисты были готовы.

– Что скажете о физической подготовке? Как так получилось, что тот же Ещенко через четыре минуты после выхода на замену уступает в забеге игроку, который провел весь матч?

– Нелегко войти в игру и сразу поймать ритм, принятый командами. В любом случае мы проиграли битву, но не войну.

«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры