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  • Каррера: «Состав на матч с «Ахматом»? У нас семь игр за три недели. Стараемся распределять силы»

Каррера: «Состав на матч с «Ахматом»? У нас семь игр за три недели. Стараемся распределять силы»

17 сентября 2018, 01:08
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

– Оцените игру вышедших на замену Ещенко и Глушаков?

– У нас семь матчей за три недели. Невозможно представить, что команда отыграет этот отрезок одним составом. Стараемся распределять силы, что все футболисты были готовы.

– Что скажете о физической подготовке? Как так получилось, что тот же Ещенко через четыре минуты после выхода на замену уступает в забеге игроку, который провел весь матч?

– Нелегко войти в игру и сразу поймать ритм, принятый командами. В любом случае мы проиграли битву, но не войну.

«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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APchelov
1537135999
По одному мячу в семи играх. Вот и всё распределение )
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ivanthebest
1537137897
"Топовый" вопрос про Ещенко... Иногда слушаешь и читаешь такую дичь, которую выдумывают журналюги. Но, тут походу всё слишком плохо, даже с вопросами адекватными напряг. Ещенко уже давно не уровень в 35 лет и дело не в том, кто более свеж, а кто лучше в целом на рывках и у кого антропометрия хорошая, об этом по-моему репортёры даже не думают...
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Zenmaster
1537150919
Это тебе не раз в неделю , только в чемпе России играть (всё остальное слив ) -- то ли ещё будет !!!
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77SAM
1537158730
Да ладно тебе... .Всё ещё будет.
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prezent2017
1537163259
У тебя же 2 состава, макаронник!
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vladimir-7
1537165956
Две игры в неделю, через три дня игра-это нормально.
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ilichkadr
1537186004
В очередной раз не сработал принцип "Лучшее нападение это защита"! Ну, не хочет Каррера играть в 2 напа, хоть ты тресни!
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