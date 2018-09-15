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РПЛ. ЦСКА обыграл «Уфу». Жамалетдинов сделал дубль

15 сентября 2018, 18:19
20

ЦСКА крупно обыграл «Уфу» в матче седьмого тура РПЛ.

В компенсированное к первому тайму время отличился нападающий москвичей Федор Чалов. Во второй половине игры дубль на свой счет записал форвард армейцев Тимур Жамалетдинов.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 45+2; 0:2 – Жамалетдинов, 59; 0:3 – Жамалетдинов, 63.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Ваньек, 65), Тилл, Сысуев, Бизяк (Бизяк, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Фернандес, Набабкин, Влашич, Ахметов (Дзагоев, 75), Обляков, Эрнандес (Ефремов, 18), Чалов.

Предупреждения: Магнуссон, 13 – Пауревич, 47; Сухов, 69; Сейдахмет, 85.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (20)
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shurik45
1537024889
С заслуженной ПОБЕДОЙ ,всех армейцев!
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Боцман59rus
1537025184
Табун с победой... молодцы!!!
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Skull_Boy
1537025261
Какая же ты убогая Уфа и кони с победой
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vladimir-7
1537025353
Молодцы, армейцы! Поздравляю с крупной победой!
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shinnik
1537025750
Ну,ваще.. "Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла!— Такая уж поговорка У майора была..."К.Симонов.(С)
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Zenmaster
1537026002
УФА совсем сникла -- коней с победой !!!
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rammax fcsm
1537026632
уфа - пердив, без вариантов.... просто убожество, дерьмо....
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Рубик Докоян
1537027591
Молодцы ребятки ! У этой команды есть будущее и скоро появится настоящее. Вот только травмы, блин, достали.
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shikari__
1537028420
Томаров: «Уфа» постарается преподнести сюрпризы в игре с ЦСКА. Спасибо за сюрпризы) Ждем отставки.
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cska-62
1537031820
Влашич - это что-то!!! Рядом с ним и Чалов с Жамалетдиновым играют как зрелые мастера! А вот Дзагоеву форму игровую набирать нужно. Вышел на замену в конце матча и обрез сделал. На "Уфу" сильно наезжать не нужно. В первом тайме играли осмысленно, пару моментов имели. При втором даже Акинфеев бы не спас. Почему Игбун ("Слай") остался в запасе - вопрос к тренерскому штабу. Такого игрока по классу у "Уфы" просто больше нет. Тем более - форварда.
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