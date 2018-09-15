РПЛ. ЦСКА обыграл «Уфу». Жамалетдинов сделал дубль

ЦСКА крупно обыграл «Уфу» в матче седьмого тура РПЛ.

В компенсированное к первому тайму время отличился нападающий москвичей Федор Чалов. Во второй половине игры дубль на свой счет записал форвард армейцев Тимур Жамалетдинов.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 45+2; 0:2 – Жамалетдинов, 59; 0:3 – Жамалетдинов, 63.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Ваньек, 65), Тилл, Сысуев, Бизяк (Бизяк, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Фернандес, Набабкин, Влашич, Ахметов (Дзагоев, 75), Обляков, Эрнандес (Ефремов, 18), Чалов.

Предупреждения: Магнуссон, 13 – Пауревич, 47; Сухов, 69; Сейдахмет, 85.

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