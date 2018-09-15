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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Уфу». Жамалетдинов сделал дубль

    ЦСКА крупно обыграл «Уфу» в матче седьмого тура РПЛ.

    В компенсированное к первому тайму время отличился нападающий москвичей Федор Чалов. Во второй половине игры дубль на свой счет записал форвард армейцев Тимур Жамалетдинов.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чалов, 45+2; 0:2 – Жамалетдинов, 59; 0:3 – Жамалетдинов, 63.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Ваньек, 65), Тилл, Сысуев, Бизяк (Бизяк, 60).

    ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Фернандес, Набабкин, Влашич, Ахметов (Дзагоев, 75), Обляков, Эрнандес (Ефремов, 18), Чалов.

    Предупреждения: Магнуссон, 13 – Пауревич, 47; Сухов, 69; Сейдахмет, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 18:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 18:31

      Очень неожиданный результат. Молодцы.

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 16 сентября 2018, 09:35

      Уфа без Семака не может

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 сентября 2018, 00:25

      За игру и победу спасибо. Берегите себя парни.

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 15 сентября 2018, 20:42

      Молодежка 7 голов и основной состав 3. Итого 10!!!! Не плохой выезд))))

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 сентября 2018, 20:34

      Молодцы ребята, здоровья всем.

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 сентября 2018, 20:26

      "Рубин" - "Енисей": на 45-тысячной "Казань Арене" присутствуют 8903 зрителя..."( "Спорт-Экспресс"). Нах*ра показывать такое убожище на всю Россию, если даже в Казани оно никому не нужно? Это не пропаганда футбола, а наоборот. Уррроды!!!

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > ЮНик 15 сентября 2018, 22:31

      Купи себе канал и смотри. Не вижу вообще проблем.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 сентября 2018, 20:17

      Влашич - это что-то!!! Рядом с ним и Чалов с Жамалетдиновым играют как зрелые мастера! А вот Дзагоеву форму игровую набирать нужно. Вышел на замену в конце матча и обрез сделал.
      На "Уфу" сильно наезжать не нужно. В первом тайме играли осмысленно, пару моментов имели. При втором даже Акинфеев бы не спас. Почему Игбун ("Слай") остался в запасе - вопрос к тренерскому штабу. Такого игрока по классу у "Уфы" просто больше нет. Тем более - форварда.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > cska-62 15 сентября 2018, 22:30

      Влашичу осталось разыграться будет второй Головин. Дай Бог конечно

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > все_будет_AUDI 15 сентября 2018, 23:20

      Второй Головин или первый Влашич, но для "Эвертона".

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2018, 20:11

      Кони на коне...молодцы!!!

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      Рейтинг: +918

      shikari__ 15 сентября 2018, 19:20

      Томаров: «Уфа» постарается преподнести сюрпризы в игре с ЦСКА.
      Спасибо за сюрпризы) Ждем отставки.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 19:06

      Молодцы ребятки ! У этой команды есть будущее и скоро появится настоящее. Вот только травмы, блин, достали.

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