Лукаку: «Моуринью достоин большего уважения. Он – сильная личность»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку потребовал у общественности большего уважения к своему главному тренеру Жозе Моуринью. Бельгиец считает, что в адрес португальца идет необоснованное количество критики.

«Жозе – победитель, сильная личность. Он пытается помогать нам. Да, при поражениях он злится. Это нормально. Его неоправданно много критикуют, хотя других тренеров вообще не трогают. Моуринью достоин большего уважения», – сказал игрок.

«Юнайтед» в АПЛ идет десятым.