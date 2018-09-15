Геркус: «В Европе «Локомотив» начнет с чистого листа»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

«Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе. Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру.

Спасибо вам, тем, кто приходит и бьет рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на «РЖД-Арене» в пятницу – это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует. Впереди Лига чемпионов. В Европе начнем с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции», — написал Геркус.

19 сентября «Локомотив» на выезде сыграет с «Галатасараем».