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Геркус: «В Европе «Локомотив» начнет с чистого листа»

15 сентября 2018, 01:10
18

Президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

«Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе. Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру.

Спасибо вам, тем, кто приходит и бьет рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на «РЖД-Арене» в пятницу – это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует. Впереди Лига чемпионов. В Европе начнем с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции», — написал Геркус.

19 сентября «Локомотив» на выезде сыграет с «Галатасараем».

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Публикация от text (@ilgerkus)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Геркус Илья
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Serjoga
1536963496
Надеемся! Нам больше ничего не остается! Удачи в ЛЧ! Не опозорьте Россию!
Ответить
Axe111
1536965790
БЬЕТ РЕКОРДЫ ЛОЛ 16К В 2018 ГОДУ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕМПИОН СМЕШНО!!!!!!
Ответить
Боцман59rus
1536981089
Локо удачи, а Герпес п и с т а п о л
Ответить
ribavadim
1536981781
В Стамбуле будут давить!
Ответить
Рубик Докоян
1536983943
Есть рекорды о которых лучше стыдливо молчать тем более чемпиону страны. В пятницу в удобное время в Москве на дерби собирается 17т. болельщиков. Заполняемость стадиона 63%. Раньше было и того хуже при мадам Смородской, но это не тот результат, которым можно гордиться, как и игрой, которую демонстрирует " Локо". Команду сотрясают внутренние распри, которые выносятся в публичное пространство, в клубе случайный менеджмент, непонятно как и кем подобран. А с чистым листом Геркусу и таким же как он "профи" в первый футбольный класс за парту...
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пряник929
1536984424
Даже страшно за этот лист...
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Т34
1536987196
Как бы этот чистый лист, с такой игрой, не остался чистым. Похоже на то, что чернила у Локомотива закончились и писать положительную историю в еврокубках нечем.
Ответить
Антибиотик
1536993119
Как же он задолбал! Команда играет раз в неделю, Геркус мелет своим языком 24/7.
Ответить
Кто-то другой
1536996646
Удачи Локомотиву в Турции!
Ответить
zigbert
1537100229
Удачи Локомотиву в ЛЧ.
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