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    Геркус: «В Европе «Локомотив» начнет с чистого листа»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

    «Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе. Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру.

    Спасибо вам, тем, кто приходит и бьет рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на «РЖД-Арене» в пятницу – это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует. Впереди Лига чемпионов. В Европе начнем с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции», — написал Геркус.

    19 сентября «Локомотив» на выезде сыграет с «Галатасараем».

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    Источник: Instagram

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    15.09.2018 01:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 15:17

      Удачи Локомотиву в ЛЧ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Кто-то другой 15 сентября 2018, 10:30

      Удачи Локомотиву в Турции!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 15 сентября 2018, 09:31

      Как же он задолбал! Команда играет раз в неделю, Геркус мелет своим языком 24/7.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 15 сентября 2018, 07:53

      Как бы этот чистый лист, с такой игрой, не остался чистым. Похоже на то, что чернила у Локомотива закончились и писать положительную историю в еврокубках нечем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 сентября 2018, 07:07

      Даже страшно за этот лист...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 06:59

      Есть рекорды о которых лучше стыдливо молчать тем более чемпиону страны. В пятницу в удобное время в Москве на дерби собирается 17т. болельщиков. Заполняемость стадиона 63%. Раньше было и того хуже при мадам Смородской, но это не тот результат, которым можно гордиться, как и игрой, которую демонстрирует " Локо". Команду сотрясают внутренние распри, которые выносятся в публичное пространство, в клубе случайный менеджмент, непонятно как и кем подобран. А с чистым листом Геркусу и таким же как он "профи" в первый футбольный класс за парту...

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 сентября 2018, 06:23

      В Стамбуле будут давить!

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 сентября 2018, 06:11

      Локо удачи, а Герпес п и с т а п о л

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2018, 06:02

      Удачи паровозу!!!

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 сентября 2018, 05:48

      Как бы этот чистый лист не превратился в позорный лист с такой-то тягомотной игрой.

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