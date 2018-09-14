Крыховяк: «Извиняюсь перед командой. Это моя вина»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попросил прощения после матча 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1). На 66-й минуте встречи польский футболист был удален с поля.

«Думаю, в первом случае желтой карточки не должно было быть. Уверен в этом на 100 процентов. Во втором, возможно. Я не знаю.

Но я извиняюсь перед командой, перед одноклубниками. Им пришлось биться без меня 25 минут – это тяжело. Понимаю, что это моя вина», – сказал Крыховяк.

Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые