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    Крыховяк: «Извиняюсь перед командой. Это моя вина»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попросил прощения после матча 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1). На 66-й минуте встречи польский футболист был удален с поля.

    «Думаю, в первом случае желтой карточки не должно было быть. Уверен в этом на 100 процентов. Во втором, возможно. Я не знаю.

    Но я извиняюсь перед командой, перед одноклубниками. Им пришлось биться без меня 25 минут – это тяжело. Понимаю, что это моя вина», – сказал Крыховяк.

    Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 сентября 2018, 15:04

      перестарался парень теперь на лавку за КК

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 сентября 2018, 08:30

      и так игры нет, еще и эти голубые душат... незасчитанные голы из-за выдуманных офсайдов, левые удаления. Кто не верит, можете посмотреть сами...

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 сентября 2018, 00:22

      Крыховяк очень старался помочь команде, но не рассчитал свои возможности и забыл, что надо играть по правилам, за что и поплатился УДАЛЕНИЕМ!
      Игра игрой, но правила надо соблюдать.
      Две желтые показаны по делу.
      Надо Гжегошу обратить внимание на свою игру и впредь не грубить, а попридержать эмоции и не подводить команду.
      Хорошо, что Локомотив из-за этого не проиграл, но не смог победить.
      Всем игрокам Локомотива надо это учесть и играть без ГРУБОСТИ!

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 23:21

      Если бы не это удаление ,то за игру ему можно было бы поставить положительную оценку.

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