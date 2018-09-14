Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крыховяк: «Извиняюсь перед командой. Это моя вина»

14 сентября 2018, 22:21
4

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попросил прощения после матча 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1). На 66-й минуте встречи польский футболист был удален с поля.

«Думаю, в первом случае желтой карточки не должно было быть. Уверен в этом на 100 процентов. Во втором, возможно. Я не знаю.

Но я извиняюсь перед командой, перед одноклубниками. Им пришлось биться без меня 25 минут – это тяжело. Понимаю, что это моя вина», – сказал Крыховяк.

Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Крыховяк Гжегож
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1536956501
Если бы не это удаление ,то за игру ему можно было бы поставить положительную оценку.
Ответить
amazonaws
1536960127
Крыховяк очень старался помочь команде, но не рассчитал свои возможности и забыл, что надо играть по правилам, за что и поплатился УДАЛЕНИЕМ! Игра игрой, но правила надо соблюдать. Две желтые показаны по делу. Надо Гжегошу обратить внимание на свою игру и впредь не грубить, а попридержать эмоции и не подводить команду. Хорошо, что Локомотив из-за этого не проиграл, но не смог победить. Всем игрокам Локомотива надо это учесть и играть без ГРУБОСТИ!
Ответить
Diesel133
1536989436
и так игры нет, еще и эти голубые душат... незасчитанные голы из-за выдуманных офсайдов, левые удаления. Кто не верит, можете посмотреть сами...
Ответить
Полная Канистра
1537013078
перестарался парень теперь на лавку за КК
Ответить
Главные новости
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
2
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
5
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
5
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+