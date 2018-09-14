Крыховяк: «Извиняюсь перед командой. Это моя вина»

перестарался парень теперь на лавку за КК
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попросил прощения после матча 7-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1). На 66-й минуте встречи польский футболист был удален с поля.
«Думаю, в первом случае желтой карточки не должно было быть. Уверен в этом на 100 процентов. Во втором, возможно. Я не знаю.
Но я извиняюсь перед командой, перед одноклубниками. Им пришлось биться без меня 25 минут – это тяжело. Понимаю, что это моя вина», – сказал Крыховяк.
Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые