Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Ахмата»: «Ждем хорошего результата в матче со «Спартаком». Иначе для чего футболисты тренируются?»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ со «Спартаком» и рассказал, как возник вариант с приглашением в клуб бывшего тренера москвичей Романа Пилипчука.

    – Естественно, мы ожидаем хорошего результата для «Ахмата». Иначе для чего футболисты тренируются, трудится персонал?

    – Команда держит в уме победу над красно-белыми прошлой весной, когда ваша команда выиграла со счетом 3:1?

    – Та встреча – уже история. Про нее надо забыть и готовиться к новому матчу, чем и занимается наш новый тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым.

    – Как возник вариант с приглашением в качестве одного из его ассистентов Романа Пилипчука, чье предыдущее место работы как раз «Спартак»?

    – Его приход, конечно, никак не связан с тем, что у нас впереди игра с красно-белыми. После отставки Ледяхова клуб вступил в переговоры с Романом, он выразил желание стать помощником главного тренера, вот и все. Просто так совпало.

    – Пилипчук даст «Ахмату» какую-то уникальную информацию о сопернике?

    – Роман вряд ли обладает данными, которых нет у других специалистов. Он уже давно не работает в «Спартаке», к тому же, красно-белые не по ночам на поле выходят, чтобы никто о них ничего не знал. Каждый клуб Премьер-лиги изучил игру, подбор футболистов и их качества, тут никакого секрета нет. Вообще, все соперники по чемпионату друг друга отлично знают, так что ничего нового Пилипчук не расскажет.

    Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится в воскресенье, 16 сентября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2018 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 сентября 2018, 16:11

      Мы тоже ждем хорошего результата в этом матче . «Ахмат» дома обязан выиграть !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 сентября 2018, 11:59

      Желаю Ахмату победить Спартак со счетом 2:1. Удачи Р.Рахимову и
      его команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 14 сентября 2018, 21:49

      вернут долг 3-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 19:23

      Спартаку надо реабилитироваться за прошлое поражение.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11