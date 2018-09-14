Гендиректор «Ахмата»: «Ждем хорошего результата в матче со «Спартаком». Иначе для чего футболисты тренируются?»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ со «Спартаком» и рассказал, как возник вариант с приглашением в клуб бывшего тренера москвичей Романа Пилипчука.

– Естественно, мы ожидаем хорошего результата для «Ахмата». Иначе для чего футболисты тренируются, трудится персонал?

– Команда держит в уме победу над красно-белыми прошлой весной, когда ваша команда выиграла со счетом 3:1?

– Та встреча – уже история. Про нее надо забыть и готовиться к новому матчу, чем и занимается наш новый тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым.

– Как возник вариант с приглашением в качестве одного из его ассистентов Романа Пилипчука, чье предыдущее место работы как раз «Спартак»?

– Его приход, конечно, никак не связан с тем, что у нас впереди игра с красно-белыми. После отставки Ледяхова клуб вступил в переговоры с Романом, он выразил желание стать помощником главного тренера, вот и все. Просто так совпало.

– Пилипчук даст «Ахмату» какую-то уникальную информацию о сопернике?

– Роман вряд ли обладает данными, которых нет у других специалистов. Он уже давно не работает в «Спартаке», к тому же, красно-белые не по ночам на поле выходят, чтобы никто о них ничего не знал. Каждый клуб Премьер-лиги изучил игру, подбор футболистов и их качества, тут никакого секрета нет. Вообще, все соперники по чемпионату друг друга отлично знают, так что ничего нового Пилипчук не расскажет.

Встреча «Спартак» – «Ахмат» состоится в воскресенье, 16 сентября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.