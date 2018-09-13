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    Испанское антидопинговое агентство уведомило Черышева о результатах расследования

    Испанское антидопинговое агентство не выявило никаких нарушений у полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

    Это стало известно из письма испанского министерства культуры и спорта, полученное футболистом и опубдикованное им в твиттере.

    Ранее в Испании начали расследование в отношении 27-летнего игрока на предмет употребления им допинга. Произошло это после интервью его отца Дмитрия Черышева, заявившего в интервью российским СМИ, что во время выступления в «Вильярреале» Денису кололи запрещенный гормон роста.

    Позже Черышев-старший сказал, что его слова неправильно перевели в Испании.

    Источник: Twitter

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    13.09.2018 17:59
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 09:04

      Случайно оброненное слово.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 05:47

      Хорошая новость. А хорошие новости в последнее время с запада к нам редко доходят, так что это вдвойне хорошая новость!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 13 сентября 2018, 22:06

      Подождите, еще Родченков не высказался...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 сентября 2018, 21:37

      Слава Богу обошлось,оказались не предвзятыми,а то сейчас пиндосы бы начали вопить о пересмотре итогов ЧМ...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 13 сентября 2018, 20:08

      Папа может, папа может ......
      PS из песни слов не выкинешь !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 19:10

      Папе лучше самому переводить... бабушек через дорогу, чем переводить стрелки на переводчиков.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 сентября 2018, 18:40

      Чист как слеза младенца ))

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