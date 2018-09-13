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  • Испанское антидопинговое агентство уведомило Черышева о результатах расследования

Испанское антидопинговое агентство уведомило Черышева о результатах расследования

13 сентября 2018, 17:59
7

Испанское антидопинговое агентство не выявило никаких нарушений у полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

Это стало известно из письма испанского министерства культуры и спорта, полученное футболистом и опубдикованное им в твиттере.

Ранее в Испании начали расследование в отношении 27-летнего игрока на предмет употребления им допинга. Произошло это после интервью его отца Дмитрия Черышева, заявившего в интервью российским СМИ, что во время выступления в «Вильярреале» Денису кололи запрещенный гормон роста.

Позже Черышев-старший сказал, что его слова неправильно перевели в Испании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Валенсия Россия Черышев Денис
Комментарии (7)
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сапёр75
1536853235
Чист как слеза младенца ))
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Рубик Докоян
1536855014
Папе лучше самому переводить... бабушек через дорогу, чем переводить стрелки на переводчиков.
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MaxRnD
1536858515
Папа может, папа может ...... PS из песни слов не выкинешь !
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KOLBIS
1536863838
Слава Богу обошлось,оказались не предвзятыми,а то сейчас пиндосы бы начали вопить о пересмотре итогов ЧМ...
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belrus21
1536865560
Подождите, еще Родченков не высказался...
Ответить
Фотон
1536893260
Хорошая новость. А хорошие новости в последнее время с запада к нам редко доходят, так что это вдвойне хорошая новость!
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zigbert
1536905082
Случайно оброненное слово.
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