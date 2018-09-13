Испанское антидопинговое агентство уведомило Черышева о результатах расследования

Испанское антидопинговое агентство не выявило никаких нарушений у полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

Это стало известно из письма испанского министерства культуры и спорта, полученное футболистом и опубдикованное им в твиттере.

Ранее в Испании начали расследование в отношении 27-летнего игрока на предмет употребления им допинга. Произошло это после интервью его отца Дмитрия Черышева, заявившего в интервью российским СМИ, что во время выступления в «Вильярреале» Денису кололи запрещенный гормон роста.

Позже Черышев-старший сказал, что его слова неправильно перевели в Испании.