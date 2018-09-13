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    Сотрудники «Шахтера» поймали крота, который испортил газон стадиона в Харькове перед матчем Лиги чемпионов

    «Шахтер» устранил проблемы с газоном на харьковском стадионе «Металлист».

    Накануне матча донецкой команды с «Хоффенхаймом» в первом туре Лиги чемпионов на арене завелся крот, который вырыл на поле несколько нор.

    «Сотрудники агрономической службы «Шахтeра» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии», – сообщила пресс-служба «Шахтера».

    Встреча «Шахтер» – «Хоффенхайм» состоится в среду, 19 сентября.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    13.09.2018 14:20
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 сентября 2018, 05:54

      Где-то кроты , а где-то бакланы....... Анти футбольная мафия какая-то........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 22:31

      Опять что то схимичили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 сентября 2018, 19:22

      да млять какой крот в щебне и песке,как он сквозь бетон прорыл.Лапшу снимите с ушей!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 13 сентября 2018, 18:43

      у него уже нашли российский паспорт?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 18:10

      судить и надеть полосатую робу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 сентября 2018, 17:56

      наверно омон вызывали для поимки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 сентября 2018, 16:53

      надо сделать талисманом клуба

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 13 сентября 2018, 16:02

      прикольно

      0
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 13 сентября 2018, 15:45

      Поди и российский паспорт при нём

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 сентября 2018, 15:42

      Цэ зрада чи перемога?

      1
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