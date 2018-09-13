Сотрудники «Шахтера» поймали крота, который испортил газон стадиона в Харькове перед матчем Лиги чемпионов

«Шахтер» устранил проблемы с газоном на харьковском стадионе «Металлист».

Накануне матча донецкой команды с «Хоффенхаймом» в первом туре Лиги чемпионов на арене завелся крот, который вырыл на поле несколько нор.

«Сотрудники агрономической службы «Шахтeра» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии», – сообщила пресс-служба «Шахтера».

Встреча «Шахтер» – «Хоффенхайм» состоится в среду, 19 сентября.