Сотрудники «Шахтера» поймали крота, который испортил газон стадиона в Харькове перед матчем Лиги чемпионов

Где-то кроты , а где-то бакланы....... Анти футбольная мафия какая-то........
«Шахтер» устранил проблемы с газоном на харьковском стадионе «Металлист».
Накануне матча донецкой команды с «Хоффенхаймом» в первом туре Лиги чемпионов на арене завелся крот, который вырыл на поле несколько нор.
«Сотрудники агрономической службы «Шахтeра» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии», – сообщила пресс-служба «Шахтера».
Встреча «Шахтер» – «Хоффенхайм» состоится в среду, 19 сентября.
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— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 сентября 2018 г.