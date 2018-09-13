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  • Сотрудники «Шахтера» поймали крота, который испортил газон стадиона в Харькове перед матчем Лиги чемпионов

Сотрудники «Шахтера» поймали крота, который испортил газон стадиона в Харькове перед матчем Лиги чемпионов

13 сентября 2018, 14:20
28

«Шахтер» устранил проблемы с газоном на харьковском стадионе «Металлист».

Накануне матча донецкой команды с «Хоффенхаймом» в первом туре Лиги чемпионов на арене завелся крот, который вырыл на поле несколько нор.

«Сотрудники агрономической службы «Шахтeра» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии», – сообщила пресс-служба «Шахтера».

Встреча «Шахтер» – «Хоффенхайм» состоится в среду, 19 сентября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Шахтер»
Лига чемпионов Шахтер Хоффенхайм
Комментарии (28)
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Skull_Boy
1536837777
Знаем уже, что это были РУССКИЕ ДИВЕРСАНТЫ задача которых была сорвать матч в Харькове
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Ubuntu
1536838227
Клятий москальский крот)))
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David_Fio
1536838363
А че с кротом будет теперь?
Ответить
Павел Буре
1536838756
ничего удивительного, кроты поймали крота!
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Т34
1536839326
Согласовать, с американскими руководителями 51 штата, новые санкции москалям, крота с кремлевскими корнями, на электрический стул, чтобы другим не повадно было нарушать подземные границы украино-американской неньки. Всех кротов занести в списки "Мемориала", а также объявить врагами нации и пособниками российского агрессора.
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Project Бабангида
1536839766
и ежу понятно что это крот, был завербован кремлём
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Т34
1536839937
Интересно пойманный крот уже сознался во всем, или стойко переносит пытки в СБУ. Главное, чтобы остальных членов диверсионного отряда не сдал. В одиночку он работать не мог, это всем ясно.
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ЮНик
1536840317
Полное ощущение, что в нынешней России каждый день - это первое апреля. Сплошняком ложь и пи***ж. Крот когда будет интервью давать российским СМИ?
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84aivengo
1536846814
надо сделать талисманом клуба
Ответить
Red-white-чемпион
1536853419
у него уже нашли российский паспорт?
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