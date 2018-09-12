Перед матчем «Шахтера» в Лиге чемпионов на стадионе «Металлист» в Харькове кроты вырыли норы

Газон харьковского стадиона «Металлист» пострадал в преддверии матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Хоффенхаймом».

«Перед матчем «Шахтер» – «Хоффенхайм» на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны», – говорится в сообщении пресс-службы «Шахтера».

Встреча между украинским и немецким клубами состоится во вторник, 19 сентября.