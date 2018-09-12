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  • Перед матчем «Шахтера» в Лиге чемпионов на стадионе «Металлист» в Харькове кроты вырыли норы

Перед матчем «Шахтера» в Лиге чемпионов на стадионе «Металлист» в Харькове кроты вырыли норы

12 сентября 2018, 15:53
20

Газон харьковского стадиона «Металлист» пострадал в преддверии матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Хоффенхаймом».

«Перед матчем «Шахтер» – «Хоффенхайм» на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны», – говорится в сообщении пресс-службы «Шахтера».

Встреча между украинским и немецким клубами состоится во вторник, 19 сентября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Шахтер»
Лига чемпионов Шахтер Хоффенхайм
Комментарии (20)
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сапёр75
1536757950
Кроты из Донецка , за своих прибыли поболеть ))
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Бабушка Зильзиля
1536757993
Крот, будь человеком!
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dinar7777dinar
1536759051
ой йеее ой ой ой ! видна рука кремля ! специальные кроты ГРУ. диверсия ! в оон петька порошенко и полудурок Климкин будут орать что это рука москвы а тупое страшилище Тереза Мэй скажет что эти кроты хотели дорыть тунель от москвы до лондона чтобы похитить крысу скрипаля но получилось так что они остановились по техническим причинам на стадионе металлист.
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3a zenit
1536759199
голимый пиар))там земли только с травой пару см,а остальное песок,щебень итд.Посмотрите из чего состоит футбольное поле и поймёте что это чушь полная.
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yakubooleg
1536759384
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/blogdk
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Krd123
1536759402
Это кроты Кремля))) Спец.отряд
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Krossmen73
1536763035
Весть конечно прикольная.Особенно если это были бы кроты Кремля...Куда ж без кротов-москалей...Но это весть -развод.Структура футбольного газона не подходит для жизни этих животных...
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Cules2013
1536766334
оригинальная шутка, но не сказать, что смешно. кроты - прозвище клуба, а сама картинка - фотошоп.
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ЮНик
1536770853
До 2014 года хохмы про кротов, колорадских жуков были смешными. А сейчас. "Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно..."(М.Ю.Лермонтов)
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subbotaspartak
1536771478
Це не кроты, а Донецкие шахтёры, Им в пору...
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