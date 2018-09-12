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    Перед матчем «Шахтера» в Лиге чемпионов на стадионе «Металлист» в Харькове кроты вырыли норы

    Газон харьковского стадиона «Металлист» пострадал в преддверии матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Хоффенхаймом».

    «Перед матчем «Шахтер» – «Хоффенхайм» на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны», – говорится в сообщении пресс-службы «Шахтера».

    Встреча между украинским и немецким клубами состоится во вторник, 19 сентября.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    12.09.2018 15:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 12 сентября 2018, 21:34

      Кротовые норы, это через которые можно путешествовать через пространство-время?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 12 сентября 2018, 19:57

      Це не кроты, а Донецкие шахтёры,
      Им в пору...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 12 сентября 2018, 19:47

      До 2014 года хохмы про кротов, колорадских жуков были смешными. А сейчас. "Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно..."(М.Ю.Лермонтов)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 сентября 2018, 18:32

      оригинальная шутка, но не сказать, что смешно.
      кроты - прозвище клуба, а сама картинка - фотошоп.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 12 сентября 2018, 17:37

      сейчас будут все писать что Россия опять виновата))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 сентября 2018, 17:37

      Весть конечно прикольная.Особенно если это были бы кроты Кремля...Куда ж без кротов-москалей...Но это весть -развод.Структура футбольного газона не подходит для жизни этих животных...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 сентября 2018, 17:29

      Вброс сделан!!
      Где довольные зрители Первого канала ???:)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 12 сентября 2018, 17:01

      Это с Ростовского "Олимпа" приползли, там у них питомник...))

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 12 сентября 2018, 16:36

      Это кроты Кремля))) Спец.отряд

      7
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      Рейтинг: -40

      yakubooleg 12 сентября 2018, 16:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/blogdk

      -5
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