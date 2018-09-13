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    Адамс – об отказе Терри: «Федун в ярости? Это хорошо. Нужно было отвечать на мои звонки»

    Бывший капитан «Арсенала» и сборной Англии Тони Адамс с юмором прокомментировал отказ от перехода в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

    Терри прошел медобследование и согласовал контракт с московским клубом, но в итоге передумал переезжать в Россию из-за своей семьи.

    «Терри отказался от перехода в «Спартак»? Это потому что у «Спартака» тренер не англичанин. Федун в ярости? Это хорошо. Надо было ему отвечать на мои звонки. Каждый получает то, что заслуживает», – сказал Адамс.

    Несколько лет назад Адамс хотел работать на должности главного тренера «Спартака».

    Источник: Р-Спорт

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    13.09.2018 13:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 сентября 2018, 03:58

      Адамсу и Терри - пошли вы на хрен со своими мнениями! Вы здесь никому не интересны. Без вас только чище станет.

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 22:26

      Тоже не лучше Червиченко.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 19:22

      ещё один засранец нарисовался да идите вы все англосуки в одно место

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 сентября 2018, 17:57

      адамс вообще черт а не тренер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vizual 13 сентября 2018, 15:09

      Бомбер опять новость откуда то высосал

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2018, 14:32

      Каждый получает то, что заслуживает... Эта фраза работает ровно для всех, смотри Адамс как бы тебя кармическое воздояние как следует не долбануло за твои мутные делишки...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 13 сентября 2018, 14:23

      Нам нужно усвоить, что более-менее нормальные адекватные отношения с этими ребятками, как в политике, так и во всём остальном, просто невозможны

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 13 сентября 2018, 14:12

      ааааах, какая холодная и внезапная месть, васся!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 сентября 2018, 13:59

      юморные бабы,за слова не отвечаете

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 сентября 2018, 13:42

      В Англии тоже есть свой Селюк?

      6
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