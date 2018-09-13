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  • Адамс – об отказе Терри: «Федун в ярости? Это хорошо. Нужно было отвечать на мои звонки»

Адамс – об отказе Терри: «Федун в ярости? Это хорошо. Нужно было отвечать на мои звонки»

13 сентября 2018, 13:25
19

Бывший капитан «Арсенала» и сборной Англии Тони Адамс с юмором прокомментировал отказ от перехода в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

Терри прошел медобследование и согласовал контракт с московским клубом, но в итоге передумал переезжать в Россию из-за своей семьи.

«Терри отказался от перехода в «Спартак»? Это потому что у «Спартака» тренер не англичанин. Федун в ярости? Это хорошо. Надо было ему отвечать на мои звонки. Каждый получает то, что заслуживает», – сказал Адамс.

Несколько лет назад Адамс хотел работать на должности главного тренера «Спартака».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Адамс Тони
Комментарии (19)
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Garrincha58
1536834677
значит так был нужен
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xColaz
1536835057
Вот клоун) его максимум на роль Букина у нас взяли бы
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bset
1536835356
В Англии тоже есть свой Селюк?
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BANNIKOV1970
1536836376
юморные бабы,за слова не отвечаете
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Ауторитетный экспэрт мамо
1536837147
ааааах, какая холодная и внезапная месть, васся!!!
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Makar_78
1536837783
Нам нужно усвоить, что более-менее нормальные адекватные отношения с этими ребятками, как в политике, так и во всём остальном, просто невозможны
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ivanthebest
1536838322
Каждый получает то, что заслуживает... Эта фраза работает ровно для всех, смотри Адамс как бы тебя кармическое воздояние как следует не долбануло за твои мутные делишки...
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Vizual
1536840589
Бомбер опять новость откуда то высосал
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Полная Канистра
1536855729
ещё один засранец нарисовался да идите вы все англосуки в одно место
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zigbert
1536866791
Тоже не лучше Червиченко.
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