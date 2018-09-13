Адамс – об отказе Терри: «Федун в ярости? Это хорошо. Нужно было отвечать на мои звонки»

Бывший капитан «Арсенала» и сборной Англии Тони Адамс с юмором прокомментировал отказ от перехода в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

Терри прошел медобследование и согласовал контракт с московским клубом, но в итоге передумал переезжать в Россию из-за своей семьи.

«Терри отказался от перехода в «Спартак»? Это потому что у «Спартака» тренер не англичанин. Федун в ярости? Это хорошо. Надо было ему отвечать на мои звонки. Каждый получает то, что заслуживает», – сказал Адамс.

Несколько лет назад Адамс хотел работать на должности главного тренера «Спартака».