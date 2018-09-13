Асенсио: «Давление в «Реале» не сравнится с тем, что было в «Майорке»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал об игре в «Майорке». Хавбек выступал за этот клуб до 2015 года.

«Хотя у меня и были хорошие предложения, мы с семьей хотели остаться в «Майорке», чтобы я мог завершить этот этап развития.

Мы думали, что я мог бы развиваться в «Майорке» так же, как и в любом другом клубе. Так и было.

Давление в «Реале» не сравнится с тем, что было в «Майорке». Там люди могли тебе сказать: «Беги, парень. Ты играешь с деньгами моих детей», – сказал Асенсио.

Асенсио: «С Роналду или без него, я хочу бороться за место в составе «Реала»