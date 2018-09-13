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    Асенсио: «Давление в «Реале» не сравнится с тем, что было в «Майорке»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал об игре в «Майорке». Хавбек выступал за этот клуб до 2015 года.

    «Хотя у меня и были хорошие предложения, мы с семьей хотели остаться в «Майорке», чтобы я мог завершить этот этап развития.

    Мы думали, что я мог бы развиваться в «Майорке» так же, как и в любом другом клубе. Так и было.

    Давление в «Реале» не сравнится с тем, что было в «Майорке». Там люди могли тебе сказать: «Беги, парень. Ты играешь с деньгами моих детей», – сказал Асенсио.

    Асенсио: «С Роналду или без него, я хочу бороться за место в составе «Реала»

    Источник: Marca

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    13.09.2018 00:22
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