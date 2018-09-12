Крыховяк – о «ПСЖ»: «Нельзя подписывать контракт на пять лет, а через три месяца полностью отказываться от игрока»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о решении переехать в Россию и о том, какие неудачи преследовали его в «ПСЖ».
Московский клуб арендовал поляка у парижан до конца сезона-2018/19.
– Вы достаточно быстро покинули Россию со сборной, чтобы вскоре туда вернуться.
– Да, так получилось, что сразу после отпуска я получил предложение. Оно мне понравилось, и в итоге я решил переехать в Москву.
– Говорили, что вы приняли это решение очень быстро.
– Так и было. Клуб играет в Лиге чемпионов, хоть сам чемпионат России и не относится к самым престижным в Европе. Главное для меня было то, что после тяжелых двух сезонов я наконец начал получать удовольствие от футбола.
– Вас в этом отношении можно назвать жертвой успеха после Евро-2016.
– Два года назад я был в куда более удобной ситуации. Я поверил «ПСЖ». Но нельзя подписывать с игроком контракт на пять лет, а через три месяца полностью от него отказываться. В случае с переходом в «Вест Бромвич» я тоже не заслужил такого отношения. Я хотел уйти в аренду, но клуб изначально рассчитывал продать меня. Поиск клуба тянулся так долго, что в итоге «ПСЖ» согласился на аренду.
– Вас долгое время считали непробиваемым, но оказывается, что эта ситуация вас все-таки ранила?
– Когда ты в слабой форме, клуб хочет от тебя избавиться и отказывается платить зарплату, оговоренную в контракте. Поэтому надо бороться и работать, тут нет никаких секретов.
– С Тухелем вы тоже не связывали больших надежд?
– Нет.
– Для активации функции выкупа в «Локомотиве» вам надо сыграть 10 матчей?
– В половине матчей сезона надо выйти на поле как минимум на 10 минут.
– И тогда вы освободитесь от «ПСЖ».
– Скорее они от меня освободятся.