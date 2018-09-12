Крыховяк – о «ПСЖ»: «Нельзя подписывать контракт на пять лет, а через три месяца полностью отказываться от игрока»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о решении переехать в Россию и о том, какие неудачи преследовали его в «ПСЖ».

Московский клуб арендовал поляка у парижан до конца сезона-2018/19.

– Вы достаточно быстро покинули Россию со сборной, чтобы вскоре туда вернуться.

– Да, так получилось, что сразу после отпуска я получил предложение. Оно мне понравилось, и в итоге я решил переехать в Москву.

– Говорили, что вы приняли это решение очень быстро.

– Так и было. Клуб играет в Лиге чемпионов, хоть сам чемпионат России и не относится к самым престижным в Европе. Главное для меня было то, что после тяжелых двух сезонов я наконец начал получать удовольствие от футбола.

– Вас в этом отношении можно назвать жертвой успеха после Евро-2016.

– Два года назад я был в куда более удобной ситуации. Я поверил «ПСЖ». Но нельзя подписывать с игроком контракт на пять лет, а через три месяца полностью от него отказываться. В случае с переходом в «Вест Бромвич» я тоже не заслужил такого отношения. Я хотел уйти в аренду, но клуб изначально рассчитывал продать меня. Поиск клуба тянулся так долго, что в итоге «ПСЖ» согласился на аренду.

– Вас долгое время считали непробиваемым, но оказывается, что эта ситуация вас все-таки ранила?

– Когда ты в слабой форме, клуб хочет от тебя избавиться и отказывается платить зарплату, оговоренную в контракте. Поэтому надо бороться и работать, тут нет никаких секретов.

– С Тухелем вы тоже не связывали больших надежд?

– Нет.

– Для активации функции выкупа в «Локомотиве» вам надо сыграть 10 матчей?

– В половине матчей сезона надо выйти на поле как минимум на 10 минут.

– И тогда вы освободитесь от «ПСЖ».

– Скорее они от меня освободятся.