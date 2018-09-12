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    Крыховяк – о «ПСЖ»: «Нельзя подписывать контракт на пять лет, а через три месяца полностью отказываться от игрока»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о решении переехать в Россию и о том, какие неудачи преследовали его в «ПСЖ».

    Московский клуб арендовал поляка у парижан до конца сезона-2018/19.

    – Вы достаточно быстро покинули Россию со сборной, чтобы вскоре туда вернуться.

    – Да, так получилось, что сразу после отпуска я получил предложение. Оно мне понравилось, и в итоге я решил переехать в Москву.

    – Говорили, что вы приняли это решение очень быстро.

    – Так и было. Клуб играет в Лиге чемпионов, хоть сам чемпионат России и не относится к самым престижным в Европе. Главное для меня было то, что после тяжелых двух сезонов я наконец начал получать удовольствие от футбола.

    – Вас в этом отношении можно назвать жертвой успеха после Евро-2016.

    – Два года назад я был в куда более удобной ситуации. Я поверил «ПСЖ». Но нельзя подписывать с игроком контракт на пять лет, а через три месяца полностью от него отказываться. В случае с переходом в «Вест Бромвич» я тоже не заслужил такого отношения. Я хотел уйти в аренду, но клуб изначально рассчитывал продать меня. Поиск клуба тянулся так долго, что в итоге «ПСЖ» согласился на аренду.

    – Вас долгое время считали непробиваемым, но оказывается, что эта ситуация вас все-таки ранила?

    – Когда ты в слабой форме, клуб хочет от тебя избавиться и отказывается платить зарплату, оговоренную в контракте. Поэтому надо бороться и работать, тут нет никаких секретов.

    – С Тухелем вы тоже не связывали больших надежд?

    – Нет.

    – Для активации функции выкупа в «Локомотиве» вам надо сыграть 10 матчей?

    – В половине матчей сезона надо выйти на поле как минимум на 10 минут.

    – И тогда вы освободитесь от «ПСЖ».

    – Скорее они от меня освободятся.

    Источник: Sport.pl

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    12.09.2018 18:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 сентября 2018, 03:49

      Нельзя...но если у владельцев мешок бабла, причем мешок неограниченного объема, то в принципе им по барабану...не играешь, не выдерживаешь конкуренцию?...ОК, сиди на лавке и протирай штаны, пока не арендуют или не купят...даже у нас в России такое бывает)))

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 сентября 2018, 19:12

      Софьян Ханни полностью с ним согласен))

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