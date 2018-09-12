Трабукки: «Сегодня дедлайн по Терри»

Футбольный агент Марко Трабукки, который сотрудничает со «Спартаком», рассказал, как продвигаются переговоры с бывшим защитником «Челси» Джоном Терри.

Вчера Трабукки оценил вероятность перехода англичанина в московский клуб в 50 процентов. Ранее СМИ сообщили, что Терри получил российскую визу.

– Как развивается ситуация с Терри?

– Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждeм только окончательного решения Джона.

– В чем главная сложность?

– Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию – это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться. Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

– Когда дедлайн?

– Сегодня.

У «Спартака» есть время до 14 сентября включительно, чтобы подать документы в комитет РФС по статусу игроков с просьбой о заявке вне трансферного окна.