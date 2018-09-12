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    Трабукки: «Сегодня дедлайн по Терри»

    Футбольный агент Марко Трабукки, который сотрудничает со «Спартаком», рассказал, как продвигаются переговоры с бывшим защитником «Челси» Джоном Терри.

    Вчера Трабукки оценил вероятность перехода англичанина в московский клуб в 50 процентов. Ранее СМИ сообщили, что Терри получил российскую визу.

    – Как развивается ситуация с Терри?

    – Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждeм только окончательного решения Джона.

    – В чем главная сложность?

    – Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию – это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться. Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

    – Когда дедлайн?

    – Сегодня.

    У «Спартака» есть время до 14 сентября включительно, чтобы подать документы в комитет РФС по статусу игроков с просьбой о заявке вне трансферного окна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2018 14:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 14:08

      О всех этих бытовых вопросах, Терри надо было думать раньше.

      1
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      Рейтинг: -40

      yakubooleg 12 сентября 2018, 16:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно.---- https://ubit.link/XJp8m

      -4
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 12 сентября 2018, 16:21

      "Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон."

      Вот, ёпрст, проблема!
      Пусть дети с женой остаются в лондоне, а в Москве Спартак ему такую "вкусняшечку" или "вкусняшечек" подкатит, что просто - ОХ! ))))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 12 сентября 2018, 16:18

      Мне кажется если сам игрок обременен таким количеством комплексов и сомнений по поводу переезда, то и играть хорошо за команду он не будет.

      14
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > oyabun 12 сентября 2018, 16:22

      Если рассуждать по-русски, то там скорее жена "комплексы и сомнения" имеет. )))))))))

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