Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Брат Дибалы раскритиковал тренера сборной Аргентины Скалони за отсутствие форварда в составе на матч с Колумбией

    Брат нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы Густаво Дибала позволил себя резкое высказывание в адрес исполняющего обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

    Сегодня ночью аргентинцы сыграли вничью с Колумбией (0:0) в товарищеском матче. 24-летний футболист вновь, как и в предыдущей встрече с Гватемалой, остался на скамейке запасных и вышел на поле только на 54-й минуте, заменив Эсекьеля Паласиоса.

    «Вы не сможете играть, если они не смогут заработать на вас деньги!!!» – написал Густаво Дибала в твиттере.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2018 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:49

      Сказал пожалуй лишнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      yakubooleg 12 сентября 2018, 16:37

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://utka.su/4qN1L

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 сентября 2018, 15:10

      Тренера тоже зовут Лионель - это заговор)))
      Не знаю, почему Дибала мало играет, но он и в Юве сбавил обороты ещё с прошлого сезона. Всё реже играет в основе. Значит, есть на то причины.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 14:29

      Брат раскритиковал и об этом пишут в новостях! Очуметь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 12 сентября 2018, 14:08

      Ну давайте все родственники футболеров будут высказывать недовольство тренерам!!!

      Дибала и в Юве сейчас не выходит, значит есть причины!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11