Брат Дибалы раскритиковал тренера сборной Аргентины Скалони за отсутствие форварда в составе на матч с Колумбией

Брат нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы Густаво Дибала позволил себя резкое высказывание в адрес исполняющего обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Сегодня ночью аргентинцы сыграли вничью с Колумбией (0:0) в товарищеском матче. 24-летний футболист вновь, как и в предыдущей встрече с Гватемалой, остался на скамейке запасных и вышел на поле только на 54-й минуте, заменив Эсекьеля Паласиоса.

«Вы не сможете играть, если они не смогут заработать на вас деньги!!!» – написал Густаво Дибала в твиттере.