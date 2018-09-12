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    Лофтус-Чик: «Хотел бы чаще появляться на поле в «Челси»

    Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассчитывает получить больше игрового времени в текущем сезоне.

    «Я бы хотел иметь возможность чаще появляться на поле, чтобы проявить себя. Но я знаю, что мне нужно для этого быть терпеливым.

    Стараюсь относиться к этой ситуации с положительным настроем, играю за сборную Англии, но времени получаю не так много, что, конечно, давит на меня», – сказал Лофтус-Чик.

    В прошлом сезоне футболист выступал в аренде в «Кристал Пэлас». За сезон он провел 24 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. В текущем сезоне он выходил в составе «Челси» на замену в двух играх, не отметившись в них результативными действиями.

    Источник: Skysports

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    12.09.2018 06:54
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 12 сентября 2018, 06:56

      Вряд ли Лофтус, вряд ли

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