Лофтус-Чик: «Хотел бы чаще появляться на поле в «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассчитывает получить больше игрового времени в текущем сезоне.

«Я бы хотел иметь возможность чаще появляться на поле, чтобы проявить себя. Но я знаю, что мне нужно для этого быть терпеливым.

Стараюсь относиться к этой ситуации с положительным настроем, играю за сборную Англии, но времени получаю не так много, что, конечно, давит на меня», – сказал Лофтус-Чик.

В прошлом сезоне футболист выступал в аренде в «Кристал Пэлас». За сезон он провел 24 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. В текущем сезоне он выходил в составе «Челси» на замену в двух играх, не отметившись в них результативными действиями.