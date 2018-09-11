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    Лига наций. Испания забила шесть голов Хорватии, Бельгия разгромила Исландию

    Испания обыграла Хорватию со счетом 6:0 матче 2-го тура Лиги наций. Испанцы возглавляют группу 4 с 6-ю очками, хорваты без набранных очков идут последними.

    В другом матче Исландия проиграла Бельгии со счетом 0:3. Дубль на счету форварда Ромелу Лукаку. Бельгийцы с 3 очками занимают вторую строчку в таблице, исландцы идут последними.

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

    Испания – Хорватия – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Сауль, 24; 2:0 – Асенсио, 33; 3:0 – Калинич (в свои ворота), 35; 4:0 – Родриго, 49; 5:0 – Рано, 57; 6:0 – Иско, 70.

    Лига наций. Лига А. Группа 2. 2-й тур

    Исландия – Бельгия – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Эден Азар, 29; 0:2 – Лукаку, 31; 0:3 – Лукаку, 81.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 23:39
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:03

      Испанцы доминировали с первой и до последней минуты ,показав красивый футбол.

      2
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 12 сентября 2018, 09:19

      Ничего особенного.
      ЧМ в прошлом.
      Новый турнир. Новый отсчет.Новые игроки.
      ЧМ теперь история . Кто живет прошлым - просим взад.
      Кстати ,Стасик Соломоныч тоже смотрит в будущее,
      Что не может не радовать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1052

      mig28 12 сентября 2018, 09:03

      Что и требовалось доказать...просто Испания поставила на реальное место Хорватов.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 сентября 2018, 07:34

      Да

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 сентября 2018, 06:18

      можно проиграть но только не таким счетом

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 12 сентября 2018, 06:07

      Хорваты удивили

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 сентября 2018, 05:43

      А где этот был ... "Сало Украине"? Так-то и ничего страшного... Шесть это вам не семь!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2018, 05:22

      Провал сборной Хорватии....хорваты играли на уровне азиатских сборных.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 сентября 2018, 05:16

      а может кто то проосто после ЧМ еще не отошел))))

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 04:58

      Это говорит о том, что кое-кто просто не хочет распыляться на Лигу Наций и будет там прогонять молодняк, свой резерв.

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