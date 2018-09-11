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  • Лига наций. Испания забила шесть голов Хорватии, Бельгия разгромила Исландию

Лига наций. Испания забила шесть голов Хорватии, Бельгия разгромила Исландию

11 сентября 2018, 23:39
20

Испания обыграла Хорватию со счетом 6:0 матче 2-го тура Лиги наций. Испанцы возглавляют группу 4 с 6-ю очками, хорваты без набранных очков идут последними.

В другом матче Исландия проиграла Бельгии со счетом 0:3. Дубль на счету форварда Ромелу Лукаку. Бельгийцы с 3 очками занимают вторую строчку в таблице, исландцы идут последними.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

Испания – Хорватия – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Сауль, 24; 2:0 – Асенсио, 33; 3:0 – Калинич (в свои ворота), 35; 4:0 – Родриго, 49; 5:0 – Рано, 57; 6:0 – Иско, 70.

Лига наций. Лига А. Группа 2. 2-й тур

Исландия – Бельгия – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Эден Азар, 29; 0:2 – Лукаку, 31; 0:3 – Лукаку, 81.

Турнирная таблица Лиги наций

Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ

Источник: Бомбардир.ру
Исландия Бельгия Испания Хорватия
Комментарии (20)
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kondron
1536698709
Нога Акинфеева спасла кроватов от фиаско на ЧМ)
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anatolich72
1536700084
Ожидаемо.
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Almazovich
1536700144
Видимо Хорватам не очень принципиальна была эта игра! Считай кроме Модрича никого не было. Один в поле не воин.
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XaXatyn
1536700887
Не ожидал такого от хорватов
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absent32
1536701213
испанцы хорватов славно опустили с небес на землю
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Zenmaster
1536703264
Резко сбавили чего то !!!
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zubr252
1536721649
Хорваты удивили
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mig28
1536732191
Что и требовалось доказать...просто Испания поставила на реальное место Хорватов.
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alex1951
1536733174
Ничего особенного. ЧМ в прошлом. Новый турнир. Новый отсчет.Новые игроки. ЧМ теперь история . Кто живет прошлым - просим взад. Кстати ,Стасик Соломоныч тоже смотрит в будущее, Что не может не радовать.
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zigbert
1536825791
Испанцы доминировали с первой и до последней минуты ,показав красивый футбол.
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