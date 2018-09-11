Лига наций. Испания забила шесть голов Хорватии, Бельгия разгромила Исландию

Испания обыграла Хорватию со счетом 6:0 матче 2-го тура Лиги наций. Испанцы возглавляют группу 4 с 6-ю очками, хорваты без набранных очков идут последними.

В другом матче Исландия проиграла Бельгии со счетом 0:3. Дубль на счету форварда Ромелу Лукаку. Бельгийцы с 3 очками занимают вторую строчку в таблице, исландцы идут последними.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

Испания – Хорватия – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Сауль, 24; 2:0 – Асенсио, 33; 3:0 – Калинич (в свои ворота), 35; 4:0 – Родриго, 49; 5:0 – Рано, 57; 6:0 – Иско, 70.

Лига наций. Лига А. Группа 2. 2-й тур

Исландия – Бельгия – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Эден Азар, 29; 0:2 – Лукаку, 31; 0:3 – Лукаку, 81.

Турнирная таблица Лиги наций

Хорватов уничтожили 0:6. Спустя два месяца после финала ЧМ