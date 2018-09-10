Лига наций. Сербия и Румыния забили четыре гола и другие результаты

В матче 2-го тура Лиги наций Сербия сыграла вничью с Румынией – 2:2. Дубль сделал Александар Митрович.

С результатами других игр можно ознакомиться ниже.

Лига наций. Лига С. Группа 4. 2-й тур

Сербия – Румыния – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 26; 1:1 – Станчу, 48 (с пенальти); 2:1 – Митрович, 63; 2:2 – Цукудян, 68.

Черногория – Литва – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Савич, 34 (с пенальти); 2:0 – Янкович, 36.

Лига наций. Лига С. Группа 1. 2-й тур

Шотландия – Албания – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Джимсити, 47 (в свои ворота); 2:0 – Нейсмит, 68.

Лига наций. Лига D. Группа 1. 2-й тур

Андорра – Казахстан – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Логвиненко, 68; 1:1 – Алаез, 84.

Лига наций. Лига D. Группа 3. 2-й тур

Косово – Фарерские острова – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зенели, 50; 2:0 – Нухиу, 55.

Мальта – Азербайджан – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Агиус, 10 (с пенальти); 1:1 – Халилзаде, 26.

Турнирная таблица Лиги наций