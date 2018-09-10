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Сербия - Румыния

10.09.2018, Понедельник, 21:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 , 2 тур Сербия - Румыния
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 7
10 тур
10 октября, суббота 22:30 Сербия 5:0 Румыния
5 тур
28 марта, суббота 21:45 Румыния 2:3 Сербия
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 10 сентября 2018, 09:33

    удачи сербам

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