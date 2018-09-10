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Андорра - Казахстан

10.09.2018, Понедельник, 21:45 мск Андорра-ла-Велья, стадион Эстади Насьонал , 2 тур Андорра - Казахстан
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 6
10 тур
9 сентября, среда 22:00 Андорра 1:3 Казахстан
1 тур
20 августа, среда 20:00 Казахстан 3:0 Андорра
Группа D1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андорра 6 0 4 2 2:9 -7 4
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