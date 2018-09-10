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Расписание матчей
Косово - Фарерские острова
Косово - Фарерские острова: обзор матча 10 сентября 2018
Косово
10.09.2018, понедельник, 21:45
, группа D3, 2 тур
2 : 0
Завершен
Фарерские острова
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1
3
Матчи команд
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Косово
- : -
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Фарерские острова
Информация о матче
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