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    Главный тренер Чехии: «С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас»

    Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим прокомментировал поражение от России (1:5) в товарищеском матче.

    – Мы совершили очень грубые ошибки в обороне, следствием этого стали пропущенные мячи. Я сожалею об этом поражении. В команде не нашлось игрока, который мог бы повести ее за собой. Во втором тайме наша команда вернулась в игру, но быстро упустила нити игры и допустила такое поражение. Даже поражение от Украины не так болезненно на меня, как это.

    – Есть ли какие-то внутренние проблемы в сборной?

    – Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо. Все моменты, которые были у наших ворот, были использованы ею на сто процентов. С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас. В нашей игре было много ошибок, решения которых мы не нашли.

    – Поражения от России и Украины как-то изменят вашу тактику?

    – Система не была ошибочной, просто футболисты сыграли недостаточно хорошо. В нападении игра не получилась, в защите были допущены ошибки.

    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2018 22:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 11 сентября 2018, 04:15

      Так и игра была товарищеская

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 сентября 2018, 22:32

      Не надо было с опущенными играть, те, кто с вукраиной играл, должны быть занесены в черный список

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