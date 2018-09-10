Главный тренер Чехии: «С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас»

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим прокомментировал поражение от России (1:5) в товарищеском матче.

– Мы совершили очень грубые ошибки в обороне, следствием этого стали пропущенные мячи. Я сожалею об этом поражении. В команде не нашлось игрока, который мог бы повести ее за собой. Во втором тайме наша команда вернулась в игру, но быстро упустила нити игры и допустила такое поражение. Даже поражение от Украины не так болезненно на меня, как это.

– Есть ли какие-то внутренние проблемы в сборной?

– Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо. Все моменты, которые были у наших ворот, были использованы ею на сто процентов. С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас. В нашей игре было много ошибок, решения которых мы не нашли.

– Поражения от России и Украины как-то изменят вашу тактику?

– Система не была ошибочной, просто футболисты сыграли недостаточно хорошо. В нападении игра не получилась, в защите были допущены ошибки.

Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов