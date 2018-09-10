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    Мельгарехо: «Россия – лучшая страна»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо назвал Россию лучшей страной в мире.

    «Моe мнение о России сильно изменилось после переезда сюда. По большому счeту до того, как я сюда приехал, я не знал многого о России. Но после пяти лет, проведeнных здесь, могу с уверенностью сказать, что Россия – лучшая страна.

    Здесь замечательная обстановка, прекрасные люди, ко мне все прекрасно относятся. Здесь безопасно. Россия навсегда останется в моeм сердце», – сказал Мельгарехо.

    Мельгарехо выступает в России с 2013 года. До «Спартака» парагваец играл за «Кубань». Футболист может получить российский паспорт.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.09.2018 19:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 сентября 2018, 19:33

      Богатым везде хорошо.
      К нему какие претензии? Деньги заработал честно- нравится, ну и пусть живет в России. Не худший экземпляр наших новых сограждан. Он то уж точно с ножом не будет по паркам бегать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      inzek 11 сентября 2018, 08:17

      уж не прощается ли он???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 сентября 2018, 05:46

      Как можно не нахваливать курочку, несущую золотые яйца?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 сентября 2018, 23:26

      Без тебя знаем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 10 сентября 2018, 21:56

      Каждому легионеру по гражданству , что ли ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 21:49

      Лоренцо давно уже стал своим. Достоин быть россиянином.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 сентября 2018, 21:41

      А что у нас может не нравиться -- всё есть и зарплата будь здоров !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 сентября 2018, 20:02

      Сейчас модный тренд, получить гражданство. Дайте парню, пусть почувствует себя русским.

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 10 сентября 2018, 20:02

      Интересно что бы с ним было если б он сказал что худшая..??

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 10 сентября 2018, 20:01

      С такой зарплатой, да еще в долларах, безусловно лучшая. Только не для русских, у которых зарплата в рублях.

      3
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