Мельгарехо: «Россия – лучшая страна»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо назвал Россию лучшей страной в мире.

«Моe мнение о России сильно изменилось после переезда сюда. По большому счeту до того, как я сюда приехал, я не знал многого о России. Но после пяти лет, проведeнных здесь, могу с уверенностью сказать, что Россия – лучшая страна.

Здесь замечательная обстановка, прекрасные люди, ко мне все прекрасно относятся. Здесь безопасно. Россия навсегда останется в моeм сердце», – сказал Мельгарехо.

Мельгарехо выступает в России с 2013 года. До «Спартака» парагваец играл за «Кубань». Футболист может получить российский паспорт.