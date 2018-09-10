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Мельгарехо: «Россия – лучшая страна»

10 сентября 2018, 19:37
12

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо назвал Россию лучшей страной в мире.

«Моe мнение о России сильно изменилось после переезда сюда. По большому счeту до того, как я сюда приехал, я не знал многого о России. Но после пяти лет, проведeнных здесь, могу с уверенностью сказать, что Россия – лучшая страна.

Здесь замечательная обстановка, прекрасные люди, ко мне все прекрасно относятся. Здесь безопасно. Россия навсегда останется в моeм сердце», – сказал Мельгарехо.

Мельгарехо выступает в России с 2013 года. До «Спартака» парагваец играл за «Кубань». Футболист может получить российский паспорт.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (12)
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oyabun
1536598403
Парень точно достоин российского гражданства. Живет,тработает здесь продолжительное время, от страны в восторге. Что еще надо чтобы достойно встретить старость?
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edw7777
1536598910
С такой зарплатой, да еще в долларах, безусловно лучшая. Только не для русских, у которых зарплата в рублях.
Ответить
Путник 13
1536598938
Интересно что бы с ним было если б он сказал что худшая..??
Ответить
+50/-50
1536598962
Сейчас модный тренд, получить гражданство. Дайте парню, пусть почувствует себя русским.
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Zenmaster
1536604866
А что у нас может не нравиться -- всё есть и зарплата будь здоров !!!
Ответить
zigbert
1536605380
Лоренцо давно уже стал своим. Достоин быть россиянином.
Ответить
fedor131313
1536605786
Каждому легионеру по гражданству , что ли ?
Ответить
prezent2017
1536611195
Без тебя знаем!
Ответить
Фотон
1536633980
Как можно не нахваливать курочку, несущую золотые яйца?
Ответить
sochi-2013
1536683590
Богатым везде хорошо. К нему какие претензии? Деньги заработал честно- нравится, ну и пусть живет в России. Не худший экземпляр наших новых сограждан. Он то уж точно с ножом не будет по паркам бегать!
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