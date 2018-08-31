Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может получить российское гражданство. Об этом сообщил агент футболиста Хуан Апплеярд.

Мельгарехо провел два матча за сборную Парагвая, но оба были товарищескими. В России хавбек выступает с 2013 года.

«Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики – никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренцо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта», – заявил агент.