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Мельгарехо может получить российское гражданство

31 августа 2018, 16:40
17

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может получить российское гражданство. Об этом сообщил агент футболиста Хуан Апплеярд.

Мельгарехо провел два матча за сборную Парагвая, но оба были товарищескими. В России хавбек выступает с 2013 года.

«Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики – никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренцо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта», – заявил агент.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (17)
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a-rakhmatov
1535722971
Хорошая идея!...он может укрепить нашу сборную))
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ivanthebest
1535723568
О, это очень хорошая идея. Слева у нас как раз Комбарян уже сдулся, а лимитное место не даёт возможность на другой позиции выпускать сильнейшего, а не лимитного игрока. Да и сборной вариации может добавить.
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Полная Канистра
1535724212
игрок не плохой мотивированный почему бы не дать пусть получает раз надумал а там кто знает как жизнь повернёт
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Мары
1535727026
Очень хорошая и здравая идею.Осталось только осуществить её.
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frizom
1535729791
хм... идея может быть хорошей, вопрос лимита мы бы решили еще лучше
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zigbert
1535732849
Мельгарехо в России уже не первый год. Идея неплохая.
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BRAZILES
1535733830
молодец ---Лоренцо вперед
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OfaZavr
1535734379
ну а что вполне нормальная затея. раз есть такая возможность почему бы и нет, есть свои плюсы.
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арейская
1535734672
Лоренсо хороший игрок, хороший паренек, почему бы и нет?
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bzfar
1535739073
Ну, после пяти лет и так уже россиянин))) Кажется, что после отъезда Квинси должен еще больше раскрыться.
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