Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гушбауэр: «Оборона у сборной России играет четко и слаженно. У Чехии будут проблемы со взятием ворот»

    Полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр накануне товарищеского матча с Россией заявил, что его команде будет нелегко отличиться, поскольку оборона соперника действует слаженно и четко.

    Игра состоится в понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    – Матч России с Турцией все в нашей команде смотрели. Отмечу, что оборона сборной России играет четко, слаженно. У нас возникнут проблемы со взятием ворот россиян.

    – Дзюба травмирован. Как изменится игра России, на ваш взгляд?

    – Все равно возникнут сложности, потому что Россия – сильная команда, ее футболисты действуют слаженно.

    – Матч с Украиной у вас не получился. Что вы собираетесь изменить в своей игре?

    – Наша команда играла достаточно неплохо. Мы пропустили оба мяча в добавленное время к таймам, такое бывает.

    – Будет ли для вас почетно обыграть Россию, учитывая, что она дошла до четвертьфинала чемпионата мира?

    – Игра сборной России очень понравилась. Она заслуженно вышла в 1/4 финала.

    – В понедельник будет полный стадион. Что вы об этом думаете?

    – Мы завидуем. Очень приятно играть при таком количестве зрителей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2018 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11