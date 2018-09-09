Гушбауэр: «Оборона у сборной России играет четко и слаженно. У Чехии будут проблемы со взятием ворот»

Полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр накануне товарищеского матча с Россией заявил, что его команде будет нелегко отличиться, поскольку оборона соперника действует слаженно и четко.

Игра состоится в понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Матч России с Турцией все в нашей команде смотрели. Отмечу, что оборона сборной России играет четко, слаженно. У нас возникнут проблемы со взятием ворот россиян.

– Дзюба травмирован. Как изменится игра России, на ваш взгляд?

– Все равно возникнут сложности, потому что Россия – сильная команда, ее футболисты действуют слаженно.

– Матч с Украиной у вас не получился. Что вы собираетесь изменить в своей игре?

– Наша команда играла достаточно неплохо. Мы пропустили оба мяча в добавленное время к таймам, такое бывает.

– Будет ли для вас почетно обыграть Россию, учитывая, что она дошла до четвертьфинала чемпионата мира?

– Игра сборной России очень понравилась. Она заслуженно вышла в 1/4 финала.

– В понедельник будет полный стадион. Что вы об этом думаете?

– Мы завидуем. Очень приятно играть при таком количестве зрителей.