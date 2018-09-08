Каррера: «Каждый игрок «Спартака» должен посетить клубный музей»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетил клубный музей. После экскурсии итальянец отметил, что побывать в учреждении должны все красно-белые футболисты.

– Какие экспонаты впечатлили Вас больше всего?

– Могу показаться нескромным, но дольше всего разглядывал витрину, которая посвящена нашему чемпионству, добытому два года назад. А еще мне очень нравится форма старого образца. Ретростиль впечатляет.

– Вы довольно много времени провели у экрана, на котором демонстрировались голы Никиты Павловича Симоняна…

– О да! Мне было очень интересно посмотреть, как именно забивал лучший бомбардир за всю историю нашего клуба! Он делал это очень классно. И даже тяжелые бутсы ему не мешали. Вообще, безумно здорово, что такой музей существует.

Каждый игрок «Спартака» обязательно должен здесь побывать. Этой атмосферой нужно пропитаться. Лично мне после тяжелого матча в Санкт-Петербурге такой визит точно пойдет на пользу, поможет зарядиться энергией.