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  • Каррера: «Каждый игрок «Спартака» должен посетить клубный музей»

Каррера: «Каждый игрок «Спартака» должен посетить клубный музей»

8 сентября 2018, 22:37
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетил клубный музей. После экскурсии итальянец отметил, что побывать в учреждении должны все красно-белые футболисты.

– Какие экспонаты впечатлили Вас больше всего?

– Могу показаться нескромным, но дольше всего разглядывал витрину, которая посвящена нашему чемпионству, добытому два года назад. А еще мне очень нравится форма старого образца. Ретростиль впечатляет.

– Вы довольно много времени провели у экрана, на котором демонстрировались голы Никиты Павловича Симоняна…

– О да! Мне было очень интересно посмотреть, как именно забивал лучший бомбардир за всю историю нашего клуба! Он делал это очень классно. И даже тяжелые бутсы ему не мешали. Вообще, безумно здорово, что такой музей существует.

Каждый игрок «Спартака» обязательно должен здесь побывать. Этой атмосферой нужно пропитаться. Лично мне после тяжелого матча в Санкт-Петербурге такой визит точно пойдет на пользу, поможет зарядиться энергией.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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МЯСО87
1536435915
то есть он до сих пор там не был?
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DOCTOR PENALTY
1536442955
Музей улётный, советую каждому красно-белому там побывать. +
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DOCTOR PENALTY
1536443050
Вспомнился Глушаков, он предпочитает заряжаться энергией в Сандунах.
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RotBerg
1536444485
Жаль евро кубков в нем нет, а так добротный внутренний музейчик, молодцы)!
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zigbert
1536498214
Хорошо что есть такой музей ,здесь вся история Спартака.
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