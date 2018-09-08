Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Каждый игрок «Спартака» должен посетить клубный музей»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетил клубный музей. После экскурсии итальянец отметил, что побывать в учреждении должны все красно-белые футболисты.

    – Какие экспонаты впечатлили Вас больше всего?

    – Могу показаться нескромным, но дольше всего разглядывал витрину, которая посвящена нашему чемпионству, добытому два года назад. А еще мне очень нравится форма старого образца. Ретростиль впечатляет.

    – Вы довольно много времени провели у экрана, на котором демонстрировались голы Никиты Павловича Симоняна…

    – О да! Мне было очень интересно посмотреть, как именно забивал лучший бомбардир за всю историю нашего клуба! Он делал это очень классно. И даже тяжелые бутсы ему не мешали. Вообще, безумно здорово, что такой музей существует.

    Каждый игрок «Спартака» обязательно должен здесь побывать. Этой атмосферой нужно пропитаться. Лично мне после тяжелого матча в Санкт-Петербурге такой визит точно пойдет на пользу, поможет зарядиться энергией.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2018 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 16:03

      Хорошо что есть такой музей ,здесь вся история Спартака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 9 сентября 2018, 01:08

      Жаль евро кубков в нем нет, а так добротный внутренний музейчик, молодцы)!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 00:44

      Вспомнился Глушаков, он предпочитает заряжаться энергией в Сандунах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 00:42

      Музей улётный, советую каждому красно-белому там побывать. +

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 8 сентября 2018, 22:45

      то есть он до сих пор там не был?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > МЯСО87 9 сентября 2018, 00:30

      был, ему показывали при подписании контракта, но показывали конечно же не все.. время ограничено.. а тут сходил сам

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11