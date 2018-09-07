Зинченко – о голе на последних минутах: «Как говорится, гол не пахнет»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко считает, что команду в матче первого тура Лиги наций с Чехией подвела реализация голевых моментов.

«На мой взгляд, могли раньше забить победный гол, чтобы не оттягивать этот вопрос до последних минут. И забить намного больше, чем два мяча.

Как говорится, гол не пахнет. Оказался в нужное время в нужном месте. Витя Цыганков сделал передачу в штрафную, вратарь не разобрался с защитниками, и мне оставалось поставить точку.

Большое спасибо сегодня нашим болельщикам, потому что было такое ощущение, что мы играем не в Чехии, а в Украине. Мы хорошо изучили чехов, создали много моментов, но надо работать над реализацией, чтобы не доводить развязку до последних минут», – считает Зинченко.

Матч первого тура Лиги наций в группе В Чехия – Украина завершился со счетом 1:2.