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    Зинченко – о голе на последних минутах: «Как говорится, гол не пахнет»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко считает, что команду в матче первого тура Лиги наций с Чехией подвела реализация голевых моментов.

    «На мой взгляд, могли раньше забить победный гол, чтобы не оттягивать этот вопрос до последних минут. И забить намного больше, чем два мяча.

    Как говорится, гол не пахнет. Оказался в нужное время в нужном месте. Витя Цыганков сделал передачу в штрафную, вратарь не разобрался с защитниками, и мне оставалось поставить точку.

    Большое спасибо сегодня нашим болельщикам, потому что было такое ощущение, что мы играем не в Чехии, а в Украине. Мы хорошо изучили чехов, создали много моментов, но надо работать над реализацией, чтобы не доводить развязку до последних минут», – считает Зинченко.

    Матч первого тура Лиги наций в группе В Чехия – Украина завершился со счетом 1:2.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    07.09.2018 10:31
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:47

      С голом все же повезло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 7 сентября 2018, 15:23

      Украина играла на 2 головы лучше Чехов, и этот гол случайным назвать нельзя.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2018, 12:24

      Этот тоже в бандеровской форме играл?

      0
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