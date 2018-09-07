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  • Зинченко – о голе на последних минутах: «Как говорится, гол не пахнет»

Зинченко – о голе на последних минутах: «Как говорится, гол не пахнет»

7 сентября 2018, 10:31
3

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко считает, что команду в матче первого тура Лиги наций с Чехией подвела реализация голевых моментов.

«На мой взгляд, могли раньше забить победный гол, чтобы не оттягивать этот вопрос до последних минут. И забить намного больше, чем два мяча.

Как говорится, гол не пахнет. Оказался в нужное время в нужном месте. Витя Цыганков сделал передачу в штрафную, вратарь не разобрался с защитниками, и мне оставалось поставить точку.

Большое спасибо сегодня нашим болельщикам, потому что было такое ощущение, что мы играем не в Чехии, а в Украине. Мы хорошо изучили чехов, создали много моментов, но надо работать над реализацией, чтобы не доводить развязку до последних минут», – считает Зинченко.

Матч первого тура Лиги наций в группе В Чехия – Украина завершился со счетом 1:2.

Источник: «Спорт-Арена»
Украина Зинченко Александр
Комментарии (3)
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prezent2017
1536312272
Этот тоже в бандеровской форме играл?
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Parker8
1536322988
Украина играла на 2 головы лучше Чехов, и этот гол случайным назвать нельзя.
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zigbert
1536396424
С голом все же повезло.
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