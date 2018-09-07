Введите ваш ник на сайте
Материалы

Чехия - Украина

06.09.2018, Четверг, 21:45 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: Матч! Футбол 2 , 1 тур Чехия - Украина
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:00 Украина 0:0 Чехия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

6 сентября, вторник 21:00 Чехия 4:0 Украина
...
  • Читайте нас: 