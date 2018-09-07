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    Ковтун: «Дзюба заслужил капитанскую повязку своими действиями на ЧМ-2018»

    Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун уверен, что нападающий Артем Дзюба справится с капитанской повязкой, которая была передана ему перед матчем Лиги наций с Турцией.

    «Чтобы понимать, почему именно Дзюба получил капитанскую повязку, нужно находиться в коллективе.

    Уверен, что это взвешенное решение тренерского штаба. Наверное, Артем заслужил это своими действиями на прошедшем чемпионате мира.

    Посмотрим, как на него подействует должность капитана. Не все справляются с ответственностью, повязка начинает «давить». Но Дзюба – футболист с характером, должен справиться», – считает Ковтун.

    Матч первого тура Лиги наций в группе В Турция – Россия состоится сегодня, 7 сентября, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    07.09.2018 09:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:04

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- https://nnna.ru/blogdk

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 сентября 2018, 10:20

      Вот сам русский и незамысловатый парень. Местами) И Дзюба подтверждает самый главный наш Момент Нации) - будет мотивация - будем рвать и метать все что угодно! Есть же талант, есть деньги, есть мысли, а 2016 год имени Ходим Пешком по полю никак не забывается. Артем - молодечище! Так вырос за год!!!!

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