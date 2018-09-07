Ковтун: «Дзюба заслужил капитанскую повязку своими действиями на ЧМ-2018»

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун уверен, что нападающий Артем Дзюба справится с капитанской повязкой, которая была передана ему перед матчем Лиги наций с Турцией.

«Чтобы понимать, почему именно Дзюба получил капитанскую повязку, нужно находиться в коллективе.

Уверен, что это взвешенное решение тренерского штаба. Наверное, Артем заслужил это своими действиями на прошедшем чемпионате мира.

Посмотрим, как на него подействует должность капитана. Не все справляются с ответственностью, повязка начинает «давить». Но Дзюба – футболист с характером, должен справиться», – считает Ковтун.

Матч первого тура Лиги наций в группе В Турция – Россия состоится сегодня, 7 сентября, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.