Шевченко пытался остановить драку фанатов сборной Украины с чешскими полицейскими

Накануне состоялся матч первого тура Лиги наций в группе В, в котором встречались сборные Чехии и Украины. Игра завершилась со счетом 1:2.

После встречи между болельщиками гостей и местной полицией разгорелась потасовка. Украинские фанаты пытались прорваться на поле, но были остановлены органами правопорядка с применением силы.

По результатам столкновения было задержано несколько человек, часть фанатов попыталась вернуться на сектор, снеся на своем пути несколько кресел. В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он пытался успокоить болельщиков, но оказался в эпицентре драки.

«Давайте не драматизировать ситуацию, со мной все нормально. Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю.

Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. Здесь нет ничьей вины, так случилось. Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо», – приводит слова Шевченко «Обозреватель».