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    Шевченко пытался остановить драку фанатов сборной Украины с чешскими полицейскими

    Накануне состоялся матч первого тура Лиги наций в группе В, в котором встречались сборные Чехии и Украины. Игра завершилась со счетом 1:2.

    После встречи между болельщиками гостей и местной полицией разгорелась потасовка. Украинские фанаты пытались прорваться на поле, но были остановлены органами правопорядка с применением силы.

    По результатам столкновения было задержано несколько человек, часть фанатов попыталась вернуться на сектор, снеся на своем пути несколько кресел. В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он пытался успокоить болельщиков, но оказался в эпицентре драки.

    «Давайте не драматизировать ситуацию, со мной все нормально. Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю.

    Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. Здесь нет ничьей вины, так случилось. Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо», – приводит слова Шевченко «Обозреватель».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2018 08:05
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:26

      Хорошо если все обошлось без тяжелых последствий.

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > zigbert 8 сентября 2018, 11:39

      Александр,приветствую.Похоже у тебя сегодня хорошее настроение.Это прекрасно. Чувствую особую расположенность ко мне))))
      Вспоминается ,,Свадьба в Малиновке,, - И чё этт я в тебя такой влюбленный? ))))

      2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert > alex1951 8 сентября 2018, 12:55

      Привет Алексей. Настроение действительно не плохое. Смотрю на тебя и вижу активную жизненную позицию и это радует. Тряхнем еще стариной?

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > zigbert 8 сентября 2018, 22:45

      ,,с мотрю на тебя,, ?
      Признайся ,у тебя есть моя физиономия?
      Тряхнем стариной?
      Саня,я только то и делаю,что трясу!
      Я уже пережил своего отца (по возрасту) на год,
      Он был для меня образец. Теперь мы старики,увы...но мы трясем и будем трясти!

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      Рейтинг: +100738

      zigbert > alex1951 9 сентября 2018, 15:18

      Это хорошо Алекесей что у нас есть какой то интерес. Значит будем еще жить и радоваться жизни. Кстати отец у меня был участникВОВ. Своего отца я пережил на 4 года. Вот такие вот дела.

      2
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > zigbert 9 сентября 2018, 16:51

      Саш, очень и очень схоже. Удачи!

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      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:04

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 7 сентября 2018, 10:37

      Соккер жжёт.))

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > mamba9090909 7 сентября 2018, 10:42

      Самое интересное , что человек ошибся и все обсуждают.Как впрочем и ты не Соккер, а давно Бомбардир....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 сентября 2018, 10:16

      Заголовок, конечно, супер. Но, не шедевр! Я как-то прочитал в спортивном разделе MAILа, что нидерландские футболисты попали в одну группу с Голландией.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 сентября 2018, 10:07

      сегодня эти же хорватские полицейские будут в турции на матче Турция -Россия Круто то как везёт им с работой дубинками машут и мир посмотрят заодно

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 сентября 2018, 09:55

      пока хохлобыдло кастрюли не снимут так будет всегда и везде

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Полная Канистра 7 сентября 2018, 11:40

      Кацапосвиньё

      1
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Igreks 7 сентября 2018, 11:50

      слышь ты в/на и ты сними а то там всё протухло до вони

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 сентября 2018, 09:37

      мда уж, заголовок фантастический получился ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr 7 сентября 2018, 09:16

      А чё забыли хорватские полицейские в Чехии? Видать на стажировку приехали и на хохлов нарвались............

      6
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      ...
      Рейтинг: +11478

      alex1951 > ilichkadr 7 сентября 2018, 09:38

      ...не все так просто)))
      за справкой лучше обратиться в офис ,,бомбардира,, - они уж точно владеют темой)))

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      ...
      Рейтинг: +17864

      ilichkadr > alex1951 7 сентября 2018, 10:23

      С офисом это песня! Он конечно же есть (юридический адрес редакции и редактор тоже имеется), но в нем числится 3 десятка организаций на 20 кв. м.. Справку получить видимо можно, только о чём будет эта справка, если по данному юр. адресу числятся фирмы различного профиля!? Спросишь по поводу хорватских полицейских, а ответят, что гвоздей сейчас на складе нет..........

      4
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      ...
      Рейтинг: +11478

      alex1951 > ilichkadr 7 сентября 2018, 10:26

      Вееерю! Совсем ,как по Райкину)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +17864

      ilichkadr > alex1951 7 сентября 2018, 10:32

      Ага, к пуговицам претензии есть или как у Альтова: Какая Ваша левая рука правая?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 09:15

      На матч сборной Украины со Словакией уже привлекут сербских полицейских сдерживать фанатов Словении...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +11478

      alex1951 7 сентября 2018, 08:50

      ,,Бомбардир,, !
      Это правда ,что все ваши работники ,закончили филологическое отделение МГУ
      с Красным дипломом?
      Могу предложить кандидатуру на должность редактора,
      двоечника ,второгодника,владеет двумя языками - русским разговорным и русским матерным , изучает ,,феню,, .Клёвый чувак..

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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > alex1951 7 сентября 2018, 08:53

      Они принимают на работу исключительно школьников. Старшеклассникам просьба не беспокоить!

      4
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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr > alex1951 7 сентября 2018, 09:21

      У них нет ни работников, ни модераторов, ни администраторов..... всё в виртуале. Банят писарчуки .......

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      alex1951 > ilichkadr 7 сентября 2018, 09:25

      А бабло ,тоже виртуальное?)))

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      ilichkadr > alex1951 7 сентября 2018, 09:37

      Не, с баблом как раз таки всё в порядке. Подобный заголовок это современная завлекуха, которая привлекает внимание к предложению, следующему за ним. Интересно же, а чё там дальше произошло? Представим себе, что завтра появится заголовок: Черчесов встретился с турецкими фанатами в одном из популярных баров Тробзоны.

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      alex1951 > ilichkadr 7 сентября 2018, 09:40

      )))) ....и тут Остапа понесло...))))
      ps Ну хоть поприкалываемся.....

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      ilichkadr > alex1951 7 сентября 2018, 10:26

      Самое интересное, что бомбардир даже и не пытается что-либо исправлять, пояснять, оправдываться.......Репутация по фигу!

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      alex1951 > ilichkadr 7 сентября 2018, 10:31

      Я не утверждаю,но предполагаю:
      Если все так Х. и ничто и никого не волнует,
      Так может этот ,,бом - р,, был создан для отмывки бабла?

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      ilichkadr > alex1951 7 сентября 2018, 10:48

      Я даже и не сомневался. Как-то на досуге порыл в инете, поинтересовался кто такие и откуда взялись. Вышли из soccera, частная собственность, продажа алкоголя в неспециализированных магазинах и т.д. и т.п.

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