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  • Шевченко пытался остановить драку фанатов сборной Украины с чешскими полицейскими

Шевченко пытался остановить драку фанатов сборной Украины с чешскими полицейскими

7 сентября 2018, 08:05
55

Накануне состоялся матч первого тура Лиги наций в группе В, в котором встречались сборные Чехии и Украины. Игра завершилась со счетом 1:2.

После встречи между болельщиками гостей и местной полицией разгорелась потасовка. Украинские фанаты пытались прорваться на поле, но были остановлены органами правопорядка с применением силы.

По результатам столкновения было задержано несколько человек, часть фанатов попыталась вернуться на сектор, снеся на своем пути несколько кресел. В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он пытался успокоить болельщиков, но оказался в эпицентре драки.

«Давайте не драматизировать ситуацию, со мной все нормально. Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю.

Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. Здесь нет ничьей вины, так случилось. Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо», – приводит слова Шевченко «Обозреватель».

Источник: Бомбардир.ру
Украина Шевченко Андрей
Комментарии (55)
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Chesn0k
1536297002
Почему хорватские копы, если играли с Чехией?)
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Рубик Докоян
1536298256
А мне сама игра не очень, как сыграли между собой Хорватия, Чехия и Украина. А тем более как вели себя грузинские тиффози с армянскими полицейскими. Заголовки на "Бомбардире" это нечто как и сама новостная лента. В школу изучать географию, падежи и склонения. Иначе вас будут всю жизнь склонять, неучи бездарные...
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Juic
1536298926
Хорватские чехи в степях Украины
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alex1951
1536299452
,,Бомбардир,, ! Это правда ,что все ваши работники ,закончили филологическое отделение МГУ с Красным дипломом? Могу предложить кандидатуру на должность редактора, двоечника ,второгодника,владеет двумя языками - русским разговорным и русским матерным , изучает ,,феню,, .Клёвый чувак..
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Рубик Докоян
1536300917
На матч сборной Украины со Словакией уже привлекут сербских полицейских сдерживать фанатов Словении...
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ilichkadr
1536300985
А чё забыли хорватские полицейские в Чехии? Видать на стажировку приехали и на хохлов нарвались............
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Полная Канистра
1536303322
пока хохлобыдло кастрюли не снимут так будет всегда и везде
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Полная Канистра
1536304053
сегодня эти же хорватские полицейские будут в турции на матче Турция -Россия Круто то как везёт им с работой дубинками машут и мир посмотрят заодно
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serppion
1536304600
Заголовок, конечно, супер. Но, не шедевр! Я как-то прочитал в спортивном разделе MAILа, что нидерландские футболисты попали в одну группу с Голландией.
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kranoveivan
1536307470
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