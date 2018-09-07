Лев: «Глупо считать, что один матч сотрет из памяти провал на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о тактике в матче против Франции в Лиги наций.

«Для нас в этой встрече было важным качество самой игры. Мы должны были показать реакцию на последние результаты. Думаю, что команда справилась с этим. Мы могли забить чемпионам мира не один гол.

Мы понимали, что Франция будет играть большими силами в обороне. Поэтому было важно сыграть надежно в обороне, не позволить ужалить нас на контратаке.

Игра на контратаках – главное оружие французов, но мы справились с ними. Мы хорошо сыграли в обороне, заложив фундамент на будущее.

Глупо считать, что один матч сотрет из памяти провал на чемпионате мира. Это длительный процесс, мы сможем реабилитироваться только на следующем крупном турнире», – сказал Лев.

Матч первого тура Лиги наций в группе А Германия – Франция завершился со счетом 0:0.