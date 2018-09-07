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    Лев: «Глупо считать, что один матч сотрет из памяти провал на ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о тактике в матче против Франции в Лиги наций.

    «Для нас в этой встрече было важным качество самой игры. Мы должны были показать реакцию на последние результаты. Думаю, что команда справилась с этим. Мы могли забить чемпионам мира не один гол.

    Мы понимали, что Франция будет играть большими силами в обороне. Поэтому было важно сыграть надежно в обороне, не позволить ужалить нас на контратаке.

    Игра на контратаках – главное оружие французов, но мы справились с ними. Мы хорошо сыграли в обороне, заложив фундамент на будущее.

    Глупо считать, что один матч сотрет из памяти провал на чемпионате мира. Это длительный процесс, мы сможем реабилитироваться только на следующем крупном турнире», – сказал Лев.

    Матч первого тура Лиги наций в группе А Германия – Франция завершился со счетом 0:0.

    Источник: FourFourTwo

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    07.09.2018 07:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:14

      Немцы чуть чуть были ближе к успеху.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 сентября 2018, 08:27

      Офигенный был матч. Немцы наконец-то сыграли на своём уровне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 7 сентября 2018, 07:46

      немцы бали лучше

      2
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