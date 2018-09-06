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    Лига наций. Германия и Франция сыграли вничью

    Германия сыграла вничью с Францией в матче 1-го тура Лиги А группы 1 в Лиге наций – 0:0.

    9 сентября Франция сыграет с Голландией в матче 2-го тура.

    Лига наций. Лига А. Группа 1. 1-й тур

    Германия – Франция – 0:0

    Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Боатенг, Гинтер, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Ройс (Сане, 86), Мюллер, Вернер.

    Франция: Ареоля, Павар, Варан, Умтити, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Мбаппе, Жиру (Дембеле, 66), Гризманн (Гризманн, 80).

    Предупреждение: Рюдигер – нет.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2018 23:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 10:35

      Вратари блистали в этой встрече ,особенно Ареоля.

      1
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 7 сентября 2018, 00:26

      Гризманн на 80 минуте поменял Гризмана! Бред! Тупорылый бомбардир!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 сентября 2018, 00:25

      Слабовато

      1
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 7 сентября 2018, 00:01

      Достойны друг друга

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