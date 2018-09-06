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Лига наций. Германия и Франция сыграли вничью

6 сентября 2018, 23:38
4

Германия сыграла вничью с Францией в матче 1-го тура Лиги А группы 1 в Лиге наций – 0:0.

9 сентября Франция сыграет с Голландией в матче 2-го тура.

Лига наций. Лига А. Группа 1. 1-й тур

Германия – Франция – 0:0

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Боатенг, Гинтер, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Ройс (Сане, 86), Мюллер, Вернер.

Франция: Ареоля, Павар, Варан, Умтити, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Мбаппе, Жиру (Дембеле, 66), Гризманн (Гризманн, 80).

Предупреждение: Рюдигер – нет.

Турнирная таблица Лиги наций

Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Германия Франция
Комментарии (4)
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Chaborz.1990
1536267699
Достойны друг друга
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пряник929
1536269122
Слабовато
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whitecoal
1536269214
Гризманн на 80 минуте поменял Гризмана! Бред! Тупорылый бомбардир!
Ответить
zigbert
1536392153
Вратари блистали в этой встрече ,особенно Ареоля.
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