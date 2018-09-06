Лига наций. Германия и Франция сыграли вничью

Германия сыграла вничью с Францией в матче 1-го тура Лиги А группы 1 в Лиге наций – 0:0.

9 сентября Франция сыграет с Голландией в матче 2-го тура.

Лига наций. Лига А. Группа 1. 1-й тур

Германия – Франция – 0:0

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Боатенг, Гинтер, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Ройс (Сане, 86), Мюллер, Вернер.

Франция: Ареоля, Павар, Варан, Умтити, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Мбаппе, Жиру (Дембеле, 66), Гризманн (Гризманн, 80).

Предупреждение: Рюдигер – нет.

Турнирная таблица Лиги наций