Лига наций. Германия и Франция сыграли вничью

Вратари блистали в этой встрече ,особенно Ареоля.
Германия сыграла вничью с Францией в матче 1-го тура Лиги А группы 1 в Лиге наций – 0:0.
9 сентября Франция сыграет с Голландией в матче 2-го тура.
Лига наций. Лига А. Группа 1. 1-й тур
Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Хуммельс, Боатенг, Гинтер, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Ройс (Сане, 86), Мюллер, Вернер.
Франция: Ареоля, Павар, Варан, Умтити, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Мбаппе, Жиру (Дембеле, 66), Гризманн (Гризманн, 80).
Предупреждение: Рюдигер – нет.