ЦСКА объявил заявку на Юношескую лигу УЕФА. В нее вошел сын Игнашевича

ЦСКА опубликовал заявку молодежной команды для участия в Юношеской лиге УЕФА. В нее вошел сын бывшего защитника армейского клуба Сергея Игнашевича Дмитрий Игнашевич. Он также играет в обороне.

Вратари: Николай Зириков, Максим Едапин, Сергей Самок, Николай Радченко.

Защитники: Иван Захаров, Евгений Игнатович, Вадим Карпов, Вадим Конюхов, Даниил Фeдоров, Максим Елеев, Алексей Пилипенко, Данил Савиных, Антон Глухарев, Александр Сильянов, Дмитрий Игнашевич, Никита Абрамушкин, Владислав Борзенков.

Полузащитники: Тигран Аванесян, Константин Марадишвили, Данила Янов, Кирилл Шехов, Роберт Ламанов, Антон Крачковский, Григорий Лобанов, Дмитрий Поздняков, Хасан Ташаев.

Нападающие: Виталий Жиронкин, Артeм Попов, Егор Шаповалов, Андрей Савинов, Илья Востриков.

Три места в заявке, отведeнных для футболистов 1999 года рождения, заняли Наяир Тикнизян, Дмитрий Меренчуков и Оскарс Рубенис.