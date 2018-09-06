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    ЦСКА объявил заявку на Юношескую лигу УЕФА. В нее вошел сын Игнашевича

    ЦСКА опубликовал заявку молодежной команды для участия в Юношеской лиге УЕФА. В нее вошел сын бывшего защитника армейского клуба Сергея Игнашевича Дмитрий Игнашевич. Он также играет в обороне.

    Вратари: Николай Зириков, Максим Едапин, Сергей Самок, Николай Радченко.

    Защитники: Иван Захаров, Евгений Игнатович, Вадим Карпов, Вадим Конюхов, Даниил Фeдоров, Максим Елеев, Алексей Пилипенко, Данил Савиных, Антон Глухарев, Александр Сильянов, Дмитрий Игнашевич, Никита Абрамушкин, Владислав Борзенков.

    Полузащитники: Тигран Аванесян, Константин Марадишвили, Данила Янов, Кирилл Шехов, Роберт Ламанов, Антон Крачковский, Григорий Лобанов, Дмитрий Поздняков, Хасан Ташаев.

    Нападающие: Виталий Жиронкин, Артeм Попов, Егор Шаповалов, Андрей Савинов, Илья Востриков.

    Три места в заявке, отведeнных для футболистов 1999 года рождения, заняли Наяир Тикнизян, Дмитрий Меренчуков и Оскарс Рубенис.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.09.2018 17:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33

      poliksmile 6 сентября 2018, 23:01

      Тащит сына, это не всегда хорошо и для команды и для игрока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 сентября 2018, 17:50

      Надеюсь Березуцкие на подходе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Kulimen 6 сентября 2018, 19:58

      может даже девки

      0
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