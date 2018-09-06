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    Рауш: «В отеле мне жить комфортно. Здесь всегда убираются в номере, я могу всегда вкусно покушать»

    Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал по какой причине живет в отеле в Москве, а не в квартире. Футболист выступает в составе столичного клуба с января 2018 года.

    – В одном из интервью вы говорили, что до сих пор живете в московском отеле. Складывается впечатление, что вы не собираетесь задерживаться здесь надолго…

    – Это не так. У меня контракт с «Динамо» еще на два с половиной года. Я не собираюсь отсюда уезжать, если вы это имеете в виду. Я искал себе квартиру в Москве и до сих пор рассматриваю варианты. Если что-то мне очень понравится, я не против приобрести жилье. Просто ситуация такова, что я живу здесь один, без семьи. Поэтому в отеле мне комфортно. Там всегда убираются в номере, я могу всегда вкусно поужинать и позавтракать. Мне это удобно.

    – Где бы вы хотели жить на постоянной основе? В России или Германии?

    – Тяжело сказать. Сейчас мои родители, вся моя семья и близкие живут в Германии. Поэтому в данный момент я бы выбрал Германию. Но все зависит от того, как в дальнейшем будет складываться моя карьера и жизнь. Тяжело предугадать будущее. Может быть, мне так понравится в Москве, что я решу остаться. Или, например, моя девушка будет из Москвы, и мы захотим жить здесь.

    Источник: Известия

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    06.09.2018 09:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 сентября 2018, 17:45

      какая девушка? скорее по своему возрасту надо говорить.. Моя бабушка будет из Москвы

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 15:49

      Оседать в России вряд ли ему захочется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 сентября 2018, 14:28

      Если что-то мне очень понравится, я не против приобрести жилье.Но мне не на что)

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 6 сентября 2018, 13:24

      Уже по высказываниям чувствуется,что он больше ниемец,чем русский.
      Здалась ему Москва ,с ее проблемами,в Германии же гигиенично,практично,педантично...

      3
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      ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > alex1951 9 сентября 2018, 13:09

      В Германии гигиена ? Они одним ведром моются и стираются то же в нем!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 9 сентября 2018, 14:59

      Лично видел? Может и видео есть?
      Да , и еще ...
      Ты наверно в курсе ,что у них чурок немерено ,так может ты их встречал?

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > alex1951 9 сентября 2018, 15:02

      Да я лично видел!

      -1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 6 сентября 2018, 12:29

      Да уж откровенно признался в своей лени.

      2
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