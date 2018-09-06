Рауш: «В отеле мне жить комфортно. Здесь всегда убираются в номере, я могу всегда вкусно покушать»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал по какой причине живет в отеле в Москве, а не в квартире. Футболист выступает в составе столичного клуба с января 2018 года.

– В одном из интервью вы говорили, что до сих пор живете в московском отеле. Складывается впечатление, что вы не собираетесь задерживаться здесь надолго…

– Это не так. У меня контракт с «Динамо» еще на два с половиной года. Я не собираюсь отсюда уезжать, если вы это имеете в виду. Я искал себе квартиру в Москве и до сих пор рассматриваю варианты. Если что-то мне очень понравится, я не против приобрести жилье. Просто ситуация такова, что я живу здесь один, без семьи. Поэтому в отеле мне комфортно. Там всегда убираются в номере, я могу всегда вкусно поужинать и позавтракать. Мне это удобно.

– Где бы вы хотели жить на постоянной основе? В России или Германии?

– Тяжело сказать. Сейчас мои родители, вся моя семья и близкие живут в Германии. Поэтому в данный момент я бы выбрал Германию. Но все зависит от того, как в дальнейшем будет складываться моя карьера и жизнь. Тяжело предугадать будущее. Может быть, мне так понравится в Москве, что я решу остаться. Или, например, моя девушка будет из Москвы, и мы захотим жить здесь.