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    Погба: «Германия стремится доказать, что их выступление на ЧМ-2018 было досадным промахом»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал об особом характере предстоящего матча Лиги наций против Германии.

    «Франция сменила Германию на посту чемпионов мира, и я был очень удивлен их ранним вылетом. Невероятно, что все произошло именно так.

    У них есть отличные игроки, еще много чемпионов мира продолжают играть. Думаю, они стремятся доказать, что их выступление в России было досадным промахом, они хотят победить чемпионов, к этому мы должны привыкнуть», – сказал Погба.

    Матч первого тура Лиги наций Германия – Франция состоится сегодня, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Skysports

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    06.09.2018 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 15:43

      Интересный матч ,двух сильных соперников.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 6 сентября 2018, 09:19

      Жаркий матч будет

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