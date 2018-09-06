Погба: «Германия стремится доказать, что их выступление на ЧМ-2018 было досадным промахом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал об особом характере предстоящего матча Лиги наций против Германии.

«Франция сменила Германию на посту чемпионов мира, и я был очень удивлен их ранним вылетом. Невероятно, что все произошло именно так.

У них есть отличные игроки, еще много чемпионов мира продолжают играть. Думаю, они стремятся доказать, что их выступление в России было досадным промахом, они хотят победить чемпионов, к этому мы должны привыкнуть», – сказал Погба.

Матч первого тура Лиги наций Германия – Франция состоится сегодня, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.