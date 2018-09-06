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    Кроос: «Гризманн заслуживает быть среди претендентов на «Золотой мяч»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заслужил места в тройке претендентов на «Золотой мяч».

    «Да, я думаю, что Гризманн заслуживает того, чтобы быть среди трех главных претендентов на «Золотой мяч».

    На его счету победа в Лиге Европы и чемпионате мира-2018. Поэтому он действительно заслуживает этого.

    Но мне на самом деле совсем не по душе эти индивидуальные награды. Все-таки, футбол – это командный вид спорта», – заявил Кроос.

    В тройке претендентов на «Золотой мяч» значатся Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.

    Источник: AS

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    06.09.2018 08:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 15:42

      Да он сам об этом недавно намекнул.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 6 сентября 2018, 12:42

      Про Гризманна на все 100% согласен!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 6 сентября 2018, 08:49

      Тони не плохо себя показал, думаю довольно заслужено он значится в претендентах

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra > Ден71 6 сентября 2018, 09:59

      Но его там нет

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