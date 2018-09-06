Кроос: «Гризманн заслуживает быть среди претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заслужил места в тройке претендентов на «Золотой мяч».

«Да, я думаю, что Гризманн заслуживает того, чтобы быть среди трех главных претендентов на «Золотой мяч».

На его счету победа в Лиге Европы и чемпионате мира-2018. Поэтому он действительно заслуживает этого.

Но мне на самом деле совсем не по душе эти индивидуальные награды. Все-таки, футбол – это командный вид спорта», – заявил Кроос.

В тройке претендентов на «Золотой мяч» значатся Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.