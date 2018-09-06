Шевченко: «Мы приехали за победой, но и ничья с Чехией станет неплохим результатом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о целях на матч со сборной Чехии в рамках первого тура Лиги наций.

-«Наша команда будет играть на победу. Но любой положительный результат в матче на выезде – это тоже плюс. Мы приехали показать хороший футбол и попытаться добиться победы. Но и ничья завтра станет неплохим результатом.

Наша задача – показать свои сильные стороны. Если нам это удастся, значит, добьемся положительного результата.

Мы просмотрели очень много матчей с участием сборной Чехии и подготовили для ребят большой объем информации. В частности, уделяли внимание стандартным положениям соперника. В составе сборной Чехии есть высокие игроки, которые очень хорошо врываются в свободные зоны при стандартах. Так что завтра надо будет очень аккуратными в этих ситуациях.

А вообще, минусы соперника определим завтра. После игры на эту тему и поговорим. Сейчас игру соперника анализировать я не стану.

Могу лишь сказать, что у сборной Чехии есть лидеры, есть хорошие футболисты. Эта команда работает в таком составе не первый отборочный цикл. Могу сказать, что у нынешней сборной Чехии виден рост, хоть она и не очень удачно провела отборочный цикл ЧМ-2018.

У нас ровная группа, и у всех команд равные шансы. Так что все решится на футбольном поле», – приводит слова специалиста Dynamo.kiev.ua.

Матч первого тура Лиги наций Чехия – Украина состоится сегодня, 6 сентября, в 21:45 по московскому времени.