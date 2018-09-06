Марадона может возглавить мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа»

Да он всю жизнь мечтал оказаться в этом клубе.
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона может снова сменить вид деятельности.
Сейчас аргентинец является председателем правления «Динамо-Брест». Но в ближайшие дни он может стать главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».
«Думаю, он получит эту работу. Уже завтра мы можем стать свидетелями назначения Марадоны в «Дорадос де Синалоа».
Это хорошая возможность для него снова поработать главным тренером», – написал в инстаграме журналист TyC Sports Мартин Аревало.
Ранее сообщалось, что Марадона отправился в Венесуэлу.
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