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    Марадона может возглавить мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона может снова сменить вид деятельности.

    Сейчас аргентинец является председателем правления «Динамо-Брест». Но в ближайшие дни он может стать главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

    «Думаю, он получит эту работу. Уже завтра мы можем стать свидетелями назначения Марадоны в «Дорадос де Синалоа».

    Это хорошая возможность для него снова поработать главным тренером», – написал в инстаграме журналист TyC Sports Мартин Аревало.

    Ранее сообщалось, что Марадона отправился в Венесуэлу.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.09.2018 07:17
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 15:20

      Да он всю жизнь мечтал оказаться в этом клубе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 6 сентября 2018, 12:40

      Ему пора уже возглавить сумашедший дом престарелых.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 сентября 2018, 11:49

      Зачем ему это все?!?!)))) С ума сходит)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 08:42

      Всё идёт к тому, что он скоро возглавит палату №6 специализированного медицинского учреждения...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 6 сентября 2018, 08:39

      Теряет увпжение

      1
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