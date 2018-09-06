Марадона может возглавить мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона может снова сменить вид деятельности.

Сейчас аргентинец является председателем правления «Динамо-Брест». Но в ближайшие дни он может стать главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

«Думаю, он получит эту работу. Уже завтра мы можем стать свидетелями назначения Марадоны в «Дорадос де Синалоа».

Это хорошая возможность для него снова поработать главным тренером», – написал в инстаграме журналист TyC Sports Мартин Аревало.

Ранее сообщалось, что Марадона отправился в Венесуэлу.