Чалов: «Мог забить «Уралу» еще больше»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов доволен своим вторым хет-триком в составе столичного клуба, который он забил в ворота «Урала» (4:0) в матче шестого тура российской Премьер-лиги.

– Конечно, доволен – забил второй хет-трик за ЦСКА. Сейчас набрал форму и все получается. Конечно, мог забить еще больше. Ну, ничего – работаем. Посмотрим, что будет дальше.

– Первый мяч был довольно специфичным. С повторов так и не было понятно, плечом забили, или головой. Осознанно подставляли, или случайно попали?

– Конечно, зряче. Нагибался, плечом забивал – перекидывал. Повезло.

– Второй мяч был забит очень хладнокровно. Вы уже психологически спокойны на поле? Опыт такой, что…

– В тот момент была уверенность. Увидел, что вратарь будет заваливаться и просто покатил в свободный угол.

– Что тренер говорил по игре? Отметил какие-то минусы?

– Из минусов – в оборонительном плане. Хотел больше забить, поэтому шел в прессинг. Получалось так, что один выбрасывался и нас пропасовывали.