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Чалов: «Мог забить «Уралу» еще больше»

6 сентября 2018, 06:19
6

Нападающий ЦСКА Федор Чалов доволен своим вторым хет-триком в составе столичного клуба, который он забил в ворота «Урала» (4:0) в матче шестого тура российской Премьер-лиги.

– Конечно, доволен – забил второй хет-трик за ЦСКА. Сейчас набрал форму и все получается. Конечно, мог забить еще больше. Ну, ничего – работаем. Посмотрим, что будет дальше.

– Первый мяч был довольно специфичным. С повторов так и не было понятно, плечом забили, или головой. Осознанно подставляли, или случайно попали?

– Конечно, зряче. Нагибался, плечом забивал – перекидывал. Повезло.

– Второй мяч был забит очень хладнокровно. Вы уже психологически спокойны на поле? Опыт такой, что…

– В тот момент была уверенность. Увидел, что вратарь будет заваливаться и просто покатил в свободный угол.

– Что тренер говорил по игре? Отметил какие-то минусы?

– Из минусов – в оборонительном плане. Хотел больше забить, поэтому шел в прессинг. Получалось так, что один выбрасывался и нас пропасовывали.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (6)
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VIPded
1536211510
Удачи Федору, конечно, но надо поскромнее быть...)))
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Derzkiy1
1536212315
Да моментов было очень много , 3 это минимум забил , нужно было забивать больше ! Гончаренко про это уже говорил
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Vickont
1536222503
Работай, Федя, ждем таких же слов после игры с Реалом.
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directorpg
1536234513
Ой, опасные рассуждения, как бы не зазвездел. Очень перспективный, было бы жалко потерять.
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R015RK
1536305041
Федор, поменьше звёздочек лови, а то поедешь по стопам Кости Базелюка. Молодец, что помогаешь команде, но в высказываниях немного поскромнее надо быть.
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R015RK
1536305142
Жаль,что Эрнандес ещё не раскрыл свой потенциал в полном объеме. Думаю связка будет очень даже неплохой
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