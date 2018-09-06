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    Чалов: «Мог забить «Уралу» еще больше»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов доволен своим вторым хет-триком в составе столичного клуба, который он забил в ворота «Урала» (4:0) в матче шестого тура российской Премьер-лиги.

    – Конечно, доволен – забил второй хет-трик за ЦСКА. Сейчас набрал форму и все получается. Конечно, мог забить еще больше. Ну, ничего – работаем. Посмотрим, что будет дальше.

    – Первый мяч был довольно специфичным. С повторов так и не было понятно, плечом забили, или головой. Осознанно подставляли, или случайно попали?

    – Конечно, зряче. Нагибался, плечом забивал – перекидывал. Повезло.

    – Второй мяч был забит очень хладнокровно. Вы уже психологически спокойны на поле? Опыт такой, что…

    – В тот момент была уверенность. Увидел, что вратарь будет заваливаться и просто покатил в свободный угол.

    – Что тренер говорил по игре? Отметил какие-то минусы?

    – Из минусов – в оборонительном плане. Хотел больше забить, поэтому шел в прессинг. Получалось так, что один выбрасывался и нас пропасовывали.

    Источник: «ВКонтакте»

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    06.09.2018 06:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +388

      R015RK 7 сентября 2018, 10:25

      Жаль,что Эрнандес ещё не раскрыл свой потенциал в полном объеме. Думаю связка будет очень даже неплохой

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      Рейтинг: +388

      R015RK 7 сентября 2018, 10:24

      Федор, поменьше звёздочек лови, а то поедешь по стопам Кости Базелюка. Молодец, что помогаешь команде, но в высказываниях немного поскромнее надо быть.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 сентября 2018, 14:48

      Ой, опасные рассуждения, как бы не зазвездел. Очень перспективный, было бы жалко потерять.

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 6 сентября 2018, 11:28

      Работай, Федя, ждем таких же слов после игры с Реалом.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 сентября 2018, 08:38

      Да моментов было очень много , 3 это минимум забил , нужно было забивать больше ! Гончаренко про это уже говорил

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 сентября 2018, 08:25

      Удачи Федору, конечно, но надо поскромнее быть...)))

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