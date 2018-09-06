Федун: «Промес почему-то хотел уйти именно в «Севилью», хотя были предложения лучше»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о трансфере полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».

«Мы купили Квинси за 11 миллионов, а продали за 21 миллион. С этой точки зрения все нормально. А самое главное – это желание самого Квинси уйти. Он ко мне неоднократно обращался с просьбой его отпустить почему-то именно в «Севилью». Хотя у нас были лучшие предложения, например, из Китая или из Англии.

Вы помните, что он «Севилье» отгрузил три гола, поэтому и представлял для них приоритетный интерес. Проблем здесь не вижу, поскольку в свое время, понимая, что Промес рано или поздно уйдет, мы купили Рошу, который полировал скамейку и, на мой взгляд, это футболист, который сможет вписаться в игру «Спартака» и даже усилить ее», – сказал Федун.

Федун: «Спартак» потерял 25 миллионов из-за невыхода в ЛЧ. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру»