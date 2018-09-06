Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Промес почему-то хотел уйти именно в «Севилью», хотя были предложения лучше»

Федун: «Промес почему-то хотел уйти именно в «Севилью», хотя были предложения лучше»

6 сентября 2018, 00:59
17

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о трансфере полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».

«Мы купили Квинси за 11 миллионов, а продали за 21 миллион. С этой точки зрения все нормально. А самое главное – это желание самого Квинси уйти. Он ко мне неоднократно обращался с просьбой его отпустить почему-то именно в «Севилью». Хотя у нас были лучшие предложения, например, из Китая или из Англии.

Вы помните, что он «Севилье» отгрузил три гола, поэтому и представлял для них приоритетный интерес. Проблем здесь не вижу, поскольку в свое время, понимая, что Промес рано или поздно уйдет, мы купили Рошу, который полировал скамейку и, на мой взгляд, это футболист, который сможет вписаться в игру «Спартака» и даже усилить ее», – сказал Федун.

Федун: «Спартак» потерял 25 миллионов из-за невыхода в ЛЧ. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Севилья Промес Квинси Федун Леонид
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Отчаянный Пердун
1536190813
Время покажет!
Ответить
vick-north-west
1536200494
Ну, у Федуна своеобразный взгляд на футбол сквозь призму финансов. Как ни интервью, то перл, ржать можно до упаду.
Ответить
Мары
1536207215
Главное Квинси всё устроило, а насчёт Роши, пока не уверен. То что парень техничный, это сто пудово.Умеет создавать моменты, это не обсуждается.Но вот реализация всего этого богатства, пока даже близко к Промесу не подходит.
Ответить
Рубик Докоян
1536210053
Давно Федуна не было слышно, но в этом году активизировался со своими перлами. Фурсенко после "успешного" прошлогоднего выступления " Зенита" взял паузу и выжидает. Но предположу, что в мае будет изливать словесный поток... А пока Федун и Геркус солируют и примкнувший к ним Мещеряков...
Ответить
momwig_
1536213743
Барин опять заговорил... Не к добру это.
Ответить
amazonaws
1536219210
почему-то хотел уйти именно в «Севилью»??? А потому что ему надоел весь этот спартаковский балаган. Трансферное окно закрывалось, а Промесу было НЕВТЕРПЁЖ поскорее свалить из Спартака, не дожидаясь следующего окна. А тут ещё, на счастье Промеса, Спартак провалил отбор в ЛЧ! В последний момент появился вариант с Севильей и Промес решил туда махнуть. А Федун потерял большие деньги и решил на Промесе отыграться частично и продать его. У Спартака плохо выстроена игра в атаке. По забитым голам Спартак занимает 8-9 место в чемпионате. Вот и судите сами о качестве и "стабильности" игры Спартака. Игра Спартака очень ПЛОХОГО качества с упором на судейскую помощь. Спартак выезжает только за счёт скандальной работы наших судей. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. Такие деньги нашим судьям не снились даже в самом кошмарном СНЕ! В чемпионате России судьи работают под заказ! В Европе такого скандального судейства НЕТ и поэтому Спартак ежегодно ПРОВАЛИВАЕТ.
Ответить
Супервайзер
1536220427
Наверно Квинси испанская тюрьма понравилась, где он якобы побывал во время отпуска)).
Ответить
vitvik
1536221781
Человек играть хочет, а его в Китай сватают. Конечно, в Севилье ему интересней.
Ответить
zigbert
1536234633
Только вот не надо сравнивать Китай и Англию.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+