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    Федун: «Промес почему-то хотел уйти именно в «Севилью», хотя были предложения лучше»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о трансфере полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».

    «Мы купили Квинси за 11 миллионов, а продали за 21 миллион. С этой точки зрения все нормально. А самое главное – это желание самого Квинси уйти. Он ко мне неоднократно обращался с просьбой его отпустить почему-то именно в «Севилью». Хотя у нас были лучшие предложения, например, из Китая или из Англии.

    Вы помните, что он «Севилье» отгрузил три гола, поэтому и представлял для них приоритетный интерес. Проблем здесь не вижу, поскольку в свое время, понимая, что Промес рано или поздно уйдет, мы купили Рошу, который полировал скамейку и, на мой взгляд, это футболист, который сможет вписаться в игру «Спартака» и даже усилить ее», – сказал Федун.

    Федун: «Спартак» потерял 25 миллионов из-за невыхода в ЛЧ. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2018 00:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 14:50

      Только вот не надо сравнивать Китай и Англию.

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 сентября 2018, 11:16

      Человек играть хочет, а его в Китай сватают. Конечно, в Севилье ему интересней.

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 6 сентября 2018, 10:53

      Наверно Квинси испанская тюрьма понравилась, где он якобы побывал во время отпуска)).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 6 сентября 2018, 10:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      почему-то хотел уйти именно в «Севилью»???
      А потому что ему надоел весь этот спартаковский балаган.
      Трансферное окно закрывалось, а Промесу было НЕВТЕРПЁЖ поскорее свалить из Спартака, не дожидаясь следующего окна.
      А тут ещё, на счастье Промеса, Спартак провалил отбор в ЛЧ!
      В последний момент появился вариант с Севильей и Промес решил туда махнуть.
      А Федун потерял большие деньги и решил на Промесе отыграться частично и продать его.
      У Спартака плохо выстроена игра в атаке.
      По забитым голам Спартак занимает 8-9 место в чемпионате.
      Вот и судите сами о качестве и "стабильности" игры Спартака.
      Игра Спартака очень ПЛОХОГО качества с упором на судейскую помощь.
      Спартак выезжает только за счёт скандальной работы наших судей.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Такие деньги нашим судьям не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
      В чемпионате России судьи работают под заказ!
      В Европе такого скандального судейства НЕТ и поэтому Спартак ежегодно ПРОВАЛИВАЕТ.

      -10
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > amazonaws 6 сентября 2018, 17:10

      найди пробку от шампанского чтобы не бздел

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 сентября 2018, 09:02

      Барин опять заговорил... Не к добру это.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 08:00

      Давно Федуна не было слышно, но в этом году активизировался со своими перлами. Фурсенко после "успешного" прошлогоднего выступления " Зенита" взял паузу и выжидает. Но предположу, что в мае будет изливать словесный поток... А пока Федун и Геркус солируют и примкнувший к ним Мещеряков...

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 сентября 2018, 07:13

      Главное Квинси всё устроило, а насчёт Роши, пока не уверен.
      То что парень техничный, это сто пудово.Умеет создавать моменты, это не обсуждается.Но вот реализация всего этого богатства, пока даже близко к Промесу не подходит.

      7
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 сентября 2018, 05:21

      Ну, у Федуна своеобразный взгляд на футбол сквозь призму финансов. Как ни интервью, то перл, ржать можно до упаду.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > VVM1964 6 сентября 2018, 14:50

      Еще Роман Широков в бытность в "Спартаке" два года назад сказал: "Когда общаешься с Федуном лично, кажется, что адекватный человек, но когда читаешь его в прессе… " Почитай на сайте чемп.ком материал " Федун - король импровизации". Хотя там Дмитрий Егоров находит в словах Федуна зерно здравого смысла.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 сентября 2018, 02:40

      Время покажет!

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