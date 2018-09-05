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    Федун: «Спартак» потерял 25 миллионов из-за невыхода в ЛЧ. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру»

    Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб понес серьезные финансовые потери из-за поражения от «Динамо» (0:1) в последнем туре РПЛ-2017/18. По его словам, именно это вынудило продать лидера команды Квинси Промеса.

    Победа гарантировала красно-белым второе место в таблице и прямой выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Но «Спартак» проиграл, пропустив в итоге на вторую строчку ЦСКА.

    В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Массимо Карреры уступила по сумме двух матчей греческому ПАОКу.

    «Прошлогодний проигрыш «Динамо» стал сильнейшим ударом финансовым по клубу – мы потеряли 25 миллионов. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру. Потеря Лиги чемпионов – это серьезнейший удар по клубу», – сказал Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2018 13:24
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 сентября 2018, 03:00

      Зачем Федуну так безбожно врать?! 25 лимонов у него никто не крал - их надо было еще заработать. Упущенная выгода - да, но не потеря. Нельзя потерять то, чего не было. И не хрен Промесом прикрываться!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 сентября 2018, 01:42

      Сам виноват. Если бы перед ПАОКом подписали бесплатного Рыжикова, то не пришлось бы никого продавать.

      1
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      Рейтинг: +253

      Sancool 5 сентября 2018, 23:44

      один раз за последние годы в ЛЧ играли... больше комментировать нечего.

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 5 сентября 2018, 20:55

      Олега Ивановича к рулю!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 20:29

      Не заработанные деньги не считают в своём кармане. За прямой выход в групповой этап команды получают 15, 25 млн. евро. За победу 2, 7 ляма а за ничью 900 т. евро. Так что до 25 ляма было как до Киева на четвереньках... Не смогли "Динамо" обыграть в прошлом году, сейчас греческий "ПАОК", с "Бенфикой" вряд ли справились бы. Посмотрим как команды наши сыграют в ЛЕ с ЛЧ там всё ясно.

      7
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 5 сентября 2018, 18:56

      Бердыев с составом, вытянутым за уши из ФНЛ, их в ЛЧ ЛЕГКО заработал, а ты, имея миллионеров в составе, только влажные мечты заработал и позор уровня игры с Ливером
      Расформировать это гуано и отправить всех в народное хозяйство

      6
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      Рейтинг: +1364

      МВС 5 сентября 2018, 18:28

      речи Федуна всегда-смесь вранья и некомпетентности.и ничего более.

      6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 сентября 2018, 18:13

      А как можно потерять то, чего у тебя нет?..

      5
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      Рейтинг: +1126

      richi > mdu86 5 сентября 2018, 21:19

      Натура у них такая. Еще и курочка то на шесте, и яичко то в п..., а они уже все посчитали.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 5 сентября 2018, 17:35

      прос.рали конец сезона - пришлось одного из лучших продавать...(

      1
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 5 сентября 2018, 16:57

      убери замени карреру и будет спартак, с такими игроками, чемпионом в этом году. Тарханов. Божович, Ледяхов любого пригласи.

      0
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