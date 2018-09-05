Федун: «Спартак» потерял 25 миллионов из-за невыхода в ЛЧ. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру»

Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб понес серьезные финансовые потери из-за поражения от «Динамо» (0:1) в последнем туре РПЛ-2017/18. По его словам, именно это вынудило продать лидера команды Квинси Промеса.

Победа гарантировала красно-белым второе место в таблице и прямой выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Но «Спартак» проиграл, пропустив в итоге на вторую строчку ЦСКА.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Массимо Карреры уступила по сумме двух матчей греческому ПАОКу.

«Прошлогодний проигрыш «Динамо» стал сильнейшим ударом финансовым по клубу – мы потеряли 25 миллионов. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру. Потеря Лиги чемпионов – это серьезнейший удар по клубу», – сказал Федун.