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  • Федун: «Спартак» потерял 25 миллионов из-за невыхода в ЛЧ. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру»

Федун: «Спартак» потерял 25 миллионов из-за невыхода в ЛЧ. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру»

5 сентября 2018, 13:24
41

Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб понес серьезные финансовые потери из-за поражения от «Динамо» (0:1) в последнем туре РПЛ-2017/18. По его словам, именно это вынудило продать лидера команды Квинси Промеса.

Победа гарантировала красно-белым второе место в таблице и прямой выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Но «Спартак» проиграл, пропустив в итоге на вторую строчку ЦСКА.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Массимо Карреры уступила по сумме двух матчей греческому ПАОКу.

«Прошлогодний проигрыш «Динамо» стал сильнейшим ударом финансовым по клубу – мы потеряли 25 миллионов. Пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру. Потеря Лиги чемпионов – это серьезнейший удар по клубу», – сказал Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Промес Квинси Федун Леонид
Комментарии (41)
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Skull_Boy
1536143195
А то что ПАОКу слили это тоже Динамо виновато
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Axe111
1536147337
И хорошо что не попали. Очередное позорище глаза болят смотреть
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Gerecht165
1536147879
Умиляет, когда находят крайним какой-то конкретный матч в сезоне. Господа, у вас было 30 матчей, по итогам которых вы заняли то место, которое заняли. Конкретно "Динамо" тут при чём?
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zigbert
1536148080
Что теперь вспоминать. Сейчас уже новый сезон ,надо двигаться вперед и не допускать подобных ошибок.
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Ubuntu
1536148234
Не вы потеряли, а ЦСКА заработал)
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yurdin
1536150575
Надо Динамо спасибо сказать,что уберегло их от дальнейшего осквернения репутации свиноклуба на международной арене. Спорить не о чем несогласным-матчи с ПАОКом, который,как выяснилось, тоже не уровень ЛЧ, всё доказали. Не сцы, Лёня,на заправке свои бабки отобьёшь у народа.
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mdu86
1536160433
А как можно потерять то, чего у тебя нет?..
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МВС
1536161287
речи Федуна всегда-смесь вранья и некомпетентности.и ничего более.
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Африканскaя чумa cвинeй
1536162963
Бердыев с составом, вытянутым за уши из ФНЛ, их в ЛЧ ЛЕГКО заработал, а ты, имея миллионеров в составе, только влажные мечты заработал и позор уровня игры с Ливером Расформировать это гуано и отправить всех в народное хозяйство
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Рубик Докоян
1536168560
Не заработанные деньги не считают в своём кармане. За прямой выход в групповой этап команды получают 15, 25 млн. евро. За победу 2, 7 ляма а за ничью 900 т. евро. Так что до 25 ляма было как до Киева на четвереньках... Не смогли "Динамо" обыграть в прошлом году, сейчас греческий "ПАОК", с "Бенфикой" вряд ли справились бы. Посмотрим как команды наши сыграют в ЛЕ с ЛЧ там всё ясно.
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