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    Мората: «Роналду в «Ювентусе»? Я не поверил в это, когда узнал»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Мората знаком с Роналду по выступлениям за мадридский клуб.

    «Я не поверил в это, думал, что он останется. Это было де тех пор, пока я не встретился со спортивным директором «Ювентуса». Он сказал мне: «Знаешь, что к нам переходит?»

    Я не поверил, мне рассказали об этом до трансфера.

    По крайней мере Роналду перешел в другой большой клуб. Все будет хорошо, «Юве» похож на «Реал» – это два великих клуба», – сказал Мората.

    Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?

    Источник: Football Italia

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    05.09.2018 23:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 14:25

      Конечно трудно было в это поверить.

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