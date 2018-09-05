Мората: «Роналду в «Ювентусе»? Я не поверил в это, когда узнал»

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Мората знаком с Роналду по выступлениям за мадридский клуб.

«Я не поверил в это, думал, что он останется. Это было де тех пор, пока я не встретился со спортивным директором «Ювентуса». Он сказал мне: «Знаешь, что к нам переходит?»

Я не поверил, мне рассказали об этом до трансфера.

По крайней мере Роналду перешел в другой большой клуб. Все будет хорошо, «Юве» похож на «Реал» – это два великих клуба», – сказал Мората.

Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?