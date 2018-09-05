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    Тотти: «Ювентус» играет в отдельном турнире. Цель «Ромы» – второе-четвертое место в Серии А»

    Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти признал, что римлянам тяжело конкурировать с «Ювентусом» за звание чемпионат Италии. При этом он подчеркнул, что главный тренер команды Эусебио Ди франческо должен сохранить свой пост.

    В первых трех тура Серии А «Рома» набрала четыре очка, что повлекло за собой спекуляции о будущем Ди Франческо.

    «Никто из нас не ожидал, что мы начнем сезон вот так. Для нас это особый период, но мы не можем начать указывать пальцем. До сих пор у всех больших команд в Серии А были сложности кроме «Ювентуса», который проводит отдельную кампанию и находятся вдали от турнира.

    Наша цель на сезон – место между вторым и четвертым в чемпионате, а также выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Мы должны защитить команду от всей болтовни. Эйсебио Ди Франческо – один из лучших, и он докажет это со временем. Он знает, как выйти из сложившейся ситуации, но нам нужна поддержка болельщиков», – сказал Тотти.

    Источник: Football Italia

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    05.09.2018 15:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 сентября 2018, 10:28

      Не ожидал такого от Императора, но может лукавит. Расслабленный враг - лучший враг)

      1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 5 сентября 2018, 18:14

      четвертое место в чемпионате-лучшее на что может расчитывать Рома.выход в плей-офф ЛЧ из такой группы им более,чем по силам.

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