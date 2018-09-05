Тотти: «Ювентус» играет в отдельном турнире. Цель «Ромы» – второе-четвертое место в Серии А»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти признал, что римлянам тяжело конкурировать с «Ювентусом» за звание чемпионат Италии. При этом он подчеркнул, что главный тренер команды Эусебио Ди франческо должен сохранить свой пост.

В первых трех тура Серии А «Рома» набрала четыре очка, что повлекло за собой спекуляции о будущем Ди Франческо.

«Никто из нас не ожидал, что мы начнем сезон вот так. Для нас это особый период, но мы не можем начать указывать пальцем. До сих пор у всех больших команд в Серии А были сложности кроме «Ювентуса», который проводит отдельную кампанию и находятся вдали от турнира.

Наша цель на сезон – место между вторым и четвертым в чемпионате, а также выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Мы должны защитить команду от всей болтовни. Эйсебио Ди Франческо – один из лучших, и он докажет это со временем. Он знает, как выйти из сложившейся ситуации, но нам нужна поддержка болельщиков», – сказал Тотти.