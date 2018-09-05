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    Доннарумма: «Манчини прав. Нужно давать больше шансов молодым игрокам»

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма согласен со словами главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который недавно призвал клубы Серии А давать больше шансов молодым игрокам.

    «Думаю, что Манчини прав. Нам нужно давать больше шансов молодым игрокам. После этого игроки должны сами доказать свою ценность.

    Конечно, такие шаги требуют определенного мужества, нужно хорошо использовать возможности, которые получают. На тренировке игроки должны доказывать свою состоятельность», – заявил Доннарумма Rai Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2018 08:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 5 сентября 2018, 12:15

      Сказал распиаренная дырка местного разлива

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 10:20

      Конечно для тренера это всегда не простое решение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 5 сентября 2018, 09:52

      вот засранец пучеглазый.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 5 сентября 2018, 09:07

      200 заберу за статью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 сентября 2018, 09:06

      сказал молодой игрок)

      2
      Ответить
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