Доннарумма: «Манчини прав. Нужно давать больше шансов молодым игрокам»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма согласен со словами главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который недавно призвал клубы Серии А давать больше шансов молодым игрокам.

«Думаю, что Манчини прав. Нам нужно давать больше шансов молодым игрокам. После этого игроки должны сами доказать свою ценность.

Конечно, такие шаги требуют определенного мужества, нужно хорошо использовать возможности, которые получают. На тренировке игроки должны доказывать свою состоятельность», – заявил Доннарумма Rai Sport.