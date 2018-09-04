Ребров открыл фонд помощи людям с нарушением зрения

Голкипер «Спартака» Артем Ребров стал одним из учредителей благотворительного фонда помощи людям с нарушением зрения «Своими глазами», который был открыт сегодня.

Недавно состоялся благотворительный аукцион, в котором приняли участие многие футболисты красно-белых, включая самого Реброва. Он собрал более 650 тысяч рублей. Финансовую поддержку оказали семьям, где есть дети с проблемами зрения.

Помимо этого, запущена линия одежды и сувенирной продукции. Прибыль от их продаж также будет направляться в фонд.

В создании фонда кроме Реброва приняли участие представители объединения болельщиков Spartak Street Style. Членами попечительского совета стали бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

«Я уже несколько лет занимаюсь благотворительностью, провожу различные конкурсы и аукционы. Но пришел к выводу, что создание полноценного фонда позволит помочь большему количеству людей.

«Спартак» дал мне многое, и хотелось, чтобы фонд был связан с красно-белыми болельщиками. Один я сделаю чуть-чуть, а вместе мы сможем намного больше – вот мой основной посыл», – сказал Ребров.