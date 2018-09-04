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    Ребров открыл фонд помощи людям с нарушением зрения

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров стал одним из учредителей благотворительного фонда помощи людям с нарушением зрения «Своими глазами», который был открыт сегодня.

    Недавно состоялся благотворительный аукцион, в котором приняли участие многие футболисты красно-белых, включая самого Реброва. Он собрал более 650 тысяч рублей. Финансовую поддержку оказали семьям, где есть дети с проблемами зрения.

    Помимо этого, запущена линия одежды и сувенирной продукции. Прибыль от их продаж также будет направляться в фонд.

    В создании фонда кроме Реброва приняли участие представители объединения болельщиков Spartak Street Style. Членами попечительского совета стали бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

    «Я уже несколько лет занимаюсь благотворительностью, провожу различные конкурсы и аукционы. Но пришел к выводу, что создание полноценного фонда позволит помочь большему количеству людей.

    «Спартак» дал мне многое, и хотелось, чтобы фонд был связан с красно-белыми болельщиками. Один я сделаю чуть-чуть, а вместе мы сможем намного больше – вот мой основной посыл», – сказал Ребров.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.09.2018 20:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 сентября 2018, 08:16

      че то я плохо видеть стал

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 сентября 2018, 03:56

      Поступок достойный уважения

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 01:55

      Правильно Артём.Нормальные фонды от лже патриотов тем и отличаются, что их действия можно легко проверить и отследить по сайту, в отличии он МММ и кооператива "Рога и копыта"

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 23:36

      Молодец Артем ,это доброе дело.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 сентября 2018, 23:25

      Молодец Ребров ! Хорошая тенденция пошла ! Главное чтобы негодяи не наживались и не отмывали бабосики!....кстати любимиц кухарок Дзюба ничего не открывает и не перечисляет!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 сентября 2018, 22:02

      В первую очередь помогите всему Судейскому комитету РФС. Все давно уже знают, что у российских судей большие проблемы со зрением (если вы понимаете о чём я)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 сентября 2018, 21:13

      Искренне желаю Артёму реализоваться в этом направлении и чтоб фонд развивался и оказывал помощь именно нуждающимся, а не правлению фонда.
      PS. Зачем он Ловчева подключил не пойму от слова совсем.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 сентября 2018, 21:00

      благодаря максименко, времени на благотворительность будет предостаточно

      10
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