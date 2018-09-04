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Ребров открыл фонд помощи людям с нарушением зрения

4 сентября 2018, 20:57
8

Голкипер «Спартака» Артем Ребров стал одним из учредителей благотворительного фонда помощи людям с нарушением зрения «Своими глазами», который был открыт сегодня.

Недавно состоялся благотворительный аукцион, в котором приняли участие многие футболисты красно-белых, включая самого Реброва. Он собрал более 650 тысяч рублей. Финансовую поддержку оказали семьям, где есть дети с проблемами зрения.

Помимо этого, запущена линия одежды и сувенирной продукции. Прибыль от их продаж также будет направляться в фонд.

В создании фонда кроме Реброва приняли участие представители объединения болельщиков Spartak Street Style. Членами попечительского совета стали бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

«Я уже несколько лет занимаюсь благотворительностью, провожу различные конкурсы и аукционы. Но пришел к выводу, что создание полноценного фонда позволит помочь большему количеству людей.

«Спартак» дал мне многое, и хотелось, чтобы фонд был связан с красно-белыми болельщиками. Один я сделаю чуть-чуть, а вместе мы сможем намного больше – вот мой основной посыл», – сказал Ребров.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (8)
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Project Бабангида
1536084045
благодаря максименко, времени на благотворительность будет предостаточно
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Eddyson
1536084796
Искренне желаю Артёму реализоваться в этом направлении и чтоб фонд развивался и оказывал помощь именно нуждающимся, а не правлению фонда. PS. Зачем он Ловчева подключил не пойму от слова совсем.
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BRO_football
1536087762
В первую очередь помогите всему Судейскому комитету РФС. Все давно уже знают, что у российских судей большие проблемы со зрением (если вы понимаете о чём я)
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САДЫЧОК
1536092758
Молодец Ребров ! Хорошая тенденция пошла ! Главное чтобы негодяи не наживались и не отмывали бабосики!....кстати любимиц кухарок Дзюба ничего не открывает и не перечисляет!
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zigbert
1536093374
Молодец Артем ,это доброе дело.
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Мары
1536101701
Правильно Артём.Нормальные фонды от лже патриотов тем и отличаются, что их действия можно легко проверить и отследить по сайту, в отличии он МММ и кооператива "Рога и копыта"
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омск55
1536108980
Поступок достойный уважения
Ответить
спанчес
1536124618
че то я плохо видеть стал
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