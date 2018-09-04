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  • Бабаев: «Трансфер Нисимуры в ЦСКА – очень бюджетный. Максимально бюджетный!»

Бабаев: «Трансфер Нисимуры в ЦСКА – очень бюджетный. Максимально бюджетный!»

4 сентября 2018, 11:38
8

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как в команде этим летом появился японский форвард Такума Нисимура.

«Это даже для меня немножко неожиданный трансфер. Мы смотрели одного футболиста, а обратили внимание в итоге на него. Очень бюджетный вариант. Максимально бюджетный! Цифр я озвучивать не могу.

Интересный футболист с качествами. Есть риск с адаптацией, но сам игрок горел желанием к нам перейти. У нас уже был успешный опыт работы с японским игроком – Кейсуке Хондой.

После приобретения Нисимуры сразу возник к нам серьезный интерес со стороны Японии. Так что, возможно, этот переход поможет нам и с маркетинговой точки зрения.

Посмотрим, как у Нисимуры получится в футбольным плане. Чудес не ждем – причем не только от него, но и от других новичков. Молодежи нужно время. Но, как мне кажется, удалось закрыть нужные позиции. Мы даже приобрели чуть больше футболистов по сравнению с ушедшими», – сказал Бабаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (8)
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maxpav
1536051306
Карочи взяли при распродаже "на сдачу".
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Almazovich
1536051472
Главное, чтобы этот трансфер выстрелил и показал результаты!
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Рубик Докоян
1536051728
Что он стоит и сколько вы заплатили это ваши дела. Болельщиков больше интересует спортивная составляющая. Этот тот игрок который нужен клубу по своим футбольных характеристикам ?
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KOLBIS
1536053820
Обращаясь к поговорке,бесплатный сыр только в мышеловке...Посмотрим...
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Viper for CSKA
1536056241
Яркие японские игроки, перешедшие за копейки, которые в итоге классно раскрылись - не редкость. Кагава - самый яркий из примеров.
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A-Den
1536057354
Боюсь Нисимура не вывезет в ЦСКА. Смотрел нарезки - он очень хорош в свободных зонах, но толкаться и биться за сантиметр поля в РФПЛ? Абель, например, пришел как раз из чемпионата, где никто времени думать не даст. Вот он точно вывезет, а Нисимура хз хз
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каа
1536057614
Лукавит Рома... Парень, как впрочем и все японцы - пахарь..и дисциплинирован... Думаю ЦСКА будет в плюсе
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Чахлик Невмерущий
1536087765
Моторный мальчишка! Вчера уже приземлился в Домодедово. Ждем на поле!
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