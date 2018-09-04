Бабаев: «Трансфер Нисимуры в ЦСКА – очень бюджетный. Максимально бюджетный!»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как в команде этим летом появился японский форвард Такума Нисимура.

«Это даже для меня немножко неожиданный трансфер. Мы смотрели одного футболиста, а обратили внимание в итоге на него. Очень бюджетный вариант. Максимально бюджетный! Цифр я озвучивать не могу.

Интересный футболист с качествами. Есть риск с адаптацией, но сам игрок горел желанием к нам перейти. У нас уже был успешный опыт работы с японским игроком – Кейсуке Хондой.

После приобретения Нисимуры сразу возник к нам серьезный интерес со стороны Японии. Так что, возможно, этот переход поможет нам и с маркетинговой точки зрения.

Посмотрим, как у Нисимуры получится в футбольным плане. Чудес не ждем – причем не только от него, но и от других новичков. Молодежи нужно время. Но, как мне кажется, удалось закрыть нужные позиции. Мы даже приобрели чуть больше футболистов по сравнению с ушедшими», – сказал Бабаев.