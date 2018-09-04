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    Бабаев: «Трансфер Нисимуры в ЦСКА – очень бюджетный. Максимально бюджетный!»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как в команде этим летом появился японский форвард Такума Нисимура.

    «Это даже для меня немножко неожиданный трансфер. Мы смотрели одного футболиста, а обратили внимание в итоге на него. Очень бюджетный вариант. Максимально бюджетный! Цифр я озвучивать не могу.

    Интересный футболист с качествами. Есть риск с адаптацией, но сам игрок горел желанием к нам перейти. У нас уже был успешный опыт работы с японским игроком – Кейсуке Хондой.

    После приобретения Нисимуры сразу возник к нам серьезный интерес со стороны Японии. Так что, возможно, этот переход поможет нам и с маркетинговой точки зрения.

    Посмотрим, как у Нисимуры получится в футбольным плане. Чудес не ждем – причем не только от него, но и от других новичков. Молодежи нужно время. Но, как мне кажется, удалось закрыть нужные позиции. Мы даже приобрели чуть больше футболистов по сравнению с ушедшими», – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2018 11:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 4 сентября 2018, 22:02

      Моторный мальчишка! Вчера уже приземлился в Домодедово. Ждем на поле!

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 4 сентября 2018, 13:40

      Лукавит Рома... Парень, как впрочем и все японцы - пахарь..и дисциплинирован... Думаю ЦСКА будет в плюсе

      3
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      Рейтинг: +392

      A-Den 4 сентября 2018, 13:35

      Боюсь Нисимура не вывезет в ЦСКА. Смотрел нарезки - он очень хорош в свободных зонах, но толкаться и биться за сантиметр поля в РФПЛ? Абель, например, пришел как раз из чемпионата, где никто времени думать не даст. Вот он точно вывезет, а Нисимура хз хз

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 сентября 2018, 13:17

      Яркие японские игроки, перешедшие за копейки, которые в итоге классно раскрылись - не редкость. Кагава - самый яркий из примеров.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 сентября 2018, 12:37

      Обращаясь к поговорке,бесплатный сыр только в мышеловке...Посмотрим...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 сентября 2018, 12:02

      Что он стоит и сколько вы заплатили это ваши дела. Болельщиков больше интересует спортивная составляющая. Этот тот игрок который нужен клубу по своим футбольных характеристикам ?

      4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 сентября 2018, 11:57

      Главное, чтобы этот трансфер выстрелил и показал результаты!

      3
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      Рейтинг: +187

      maxpav 4 сентября 2018, 11:55

      Карочи взяли при распродаже "на сдачу".

      1
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