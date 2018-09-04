Радимов – о Смолове: «Пример Дзюбы показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем»

Словоблудие.
Дзюба не выдержал конкуренции, поэтому и перешёл зимой в Арсенал.
Смолов же провалил прошлую весну и ЧМ.
Именно из-за провала ЧМ Смоловым Дзюба получил место в старте. Сыграй Смолов на ЧМ-18 так, как играл до 18 года в Краснодаре, и Дзюба бы сейчас вновь ушёл в аренду, т.к. многие из СБГ не простят ему гол за Арсенал.
Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ждет возвращения формы форварда Федора Смолова после перехода из «Краснодара» в «Локомотив».
«Мне кажется, большую негативную роль в карьере Смолова сыграл чемпионат мира, там ему пришлось довольствоваться ролью запасного, а это всегда непросто, если раньше стабильно играл в основе.
Вот Дзюба смог выдержать конкуренцию и добыть себе место в стартовом составе. Пример Артема показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем.
Впрочем, у Федора тоже были трудные моменты в карьере, тяжелый отрезок в «Анжи», переезд в «Фейеноорд»… У Смолова сейчас такой возраст, что он еще все сможет преодолеть.
Я уверен, что у Феди все будет в порядке и он свои 10-15 голов сумеет забить в текущем чемпионате», – сказал Радимов.