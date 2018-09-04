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    Радимов – о Смолове: «Пример Дзюбы показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем»

    Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ждет возвращения формы форварда Федора Смолова после перехода из «Краснодара» в «Локомотив».

    «Мне кажется, большую негативную роль в карьере Смолова сыграл чемпионат мира, там ему пришлось довольствоваться ролью запасного, а это всегда непросто, если раньше стабильно играл в основе.

    Вот Дзюба смог выдержать конкуренцию и добыть себе место в стартовом составе. Пример Артема показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем.

    Впрочем, у Федора тоже были трудные моменты в карьере, тяжелый отрезок в «Анжи», переезд в «Фейеноорд»… У Смолова сейчас такой возраст, что он еще все сможет преодолеть.

    Я уверен, что у Феди все будет в порядке и он свои 10-15 голов сумеет забить в текущем чемпионате», – сказал Радимов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2018 09:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 сентября 2018, 22:23

      Словоблудие.
      Дзюба не выдержал конкуренции, поэтому и перешёл зимой в Арсенал.
      Смолов же провалил прошлую весну и ЧМ.
      Именно из-за провала ЧМ Смоловым Дзюба получил место в старте. Сыграй Смолов на ЧМ-18 так, как играл до 18 года в Краснодаре, и Дзюба бы сейчас вновь ушёл в аренду, т.к. многие из СБГ не простят ему гол за Арсенал.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2018, 20:40

      Вот ты ,Влад,дурной пример..
      Кем только не был...

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 4 сентября 2018, 19:27

      Несопоставимые личности. Дело не в игре или таланте. Артем мужик, а Федя инфантилен.

      -2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > gol_kak_sokol 5 сентября 2018, 17:18

      Ты хоть значение этого слова знаешь, голо*опый?

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 17:48

      Конечно переход Смолова в Локомотив и смена обстановки , может сказаться на его натуре в лучшую сторону.

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 4 сентября 2018, 15:12

      Негативную роль в карьере Смолова на чемпионате мира сыграл Черчесов.
      Смолов сейчас сильно переживает из-за этого.
      А где тренер и его индивидуальная работа с игроком???
      Черчесов ЛЕНИЛСЯ работать и вот теперь Палыч ленится.
      Бросили Фёдора на произвол футбольной судьбы, вот ему и не сладко.
      Лучшее лекарство от переживаний это хорошо поставленный тренировочный процесс!
      Когда футболист занят настоящим делом, то и ПЕРЕЖИВАТЬ некогда, а уж тем более СИЛЬНО!
      Любой психолог вам скажет, что труд превращает обезьяну в человека, а футбольные тренировки превращают футболиста в классного и мастерского игрока.
      Индивидуально работать надо с Фёдором и направить его на путь ИСТИННЫЙ футбольный!
      Вот залог его успеха и процветания Локомотива.
      Как тренер работает с игроком, так игрок и играет и переживает.
      Переживания не помогают, а только ВРЕДЯТ!
      Вред идёт команде и самому игроку.
      Любой игрок требует к себе внимание, даже несмотря на то, что ему уже не 16 и он давно уже не пацан.
      Беда многих тренеров, что они ЛЕНЯТСЯ работать индивидуально и не помогают игрокам психологически перестроиться после неудач.
      Это работа тренера и он за это получает деньги.
      И что получается.
      Деньги получает, а часть работы не выполняет добросовестно и в полной мере.
      Есть очень много педагогических приёмов, которые помогают игроку ЗАБЫТЬ, ПЕРЕСТРОИТЬСЯ и настроиться на победный ЛАД!
      Вперёд Фёдор!
      Выше знамя российского футбола!

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 сентября 2018, 14:49

      Дзюба- герой на час. Посмотрим, что из него будет через полгода.
      Как человек, мразь и трус.

      3
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      Рейтинг: +452

      тёска 4 сентября 2018, 12:31

      У него этот отрезок пиковой формы был 2 сезона подряд,а сейчас только бабло зарабатывает. Увы но скоро опять в урал ,Анжи.по другому жизнь не лечит

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 4 сентября 2018, 12:07

      голубизна полюбила бывшего врага-----занятно

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 сентября 2018, 11:33

      Только у нас не каждый как Дзюба....

      2
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 4 сентября 2018, 09:52

      Всё впереди

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