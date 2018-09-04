Радимов – о Смолове: «Пример Дзюбы показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем»

Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ждет возвращения формы форварда Федора Смолова после перехода из «Краснодара» в «Локомотив».

«Мне кажется, большую негативную роль в карьере Смолова сыграл чемпионат мира, там ему пришлось довольствоваться ролью запасного, а это всегда непросто, если раньше стабильно играл в основе.

Вот Дзюба смог выдержать конкуренцию и добыть себе место в стартовом составе. Пример Артема показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем.

Впрочем, у Федора тоже были трудные моменты в карьере, тяжелый отрезок в «Анжи», переезд в «Фейеноорд»… У Смолова сейчас такой возраст, что он еще все сможет преодолеть.

Я уверен, что у Феди все будет в порядке и он свои 10-15 голов сумеет забить в текущем чемпионате», – сказал Радимов.