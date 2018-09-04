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  • Радимов – о Смолове: «Пример Дзюбы показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем»

Радимов – о Смолове: «Пример Дзюбы показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем»

4 сентября 2018, 09:17
21

Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ждет возвращения формы форварда Федора Смолова после перехода из «Краснодара» в «Локомотив».

«Мне кажется, большую негативную роль в карьере Смолова сыграл чемпионат мира, там ему пришлось довольствоваться ролью запасного, а это всегда непросто, если раньше стабильно играл в основе.

Вот Дзюба смог выдержать конкуренцию и добыть себе место в стартовом составе. Пример Артема показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем.

Впрочем, у Федора тоже были трудные моменты в карьере, тяжелый отрезок в «Анжи», переезд в «Фейеноорд»… У Смолова сейчас такой возраст, что он еще все сможет преодолеть.

Я уверен, что у Феди все будет в порядке и он свои 10-15 голов сумеет забить в текущем чемпионате», – сказал Радимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Смолов Федор Радимов Владислав
Комментарии (21)
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SEREGA 64
1536042011
ЭТОТ ИУДА СТАЛ ЛЮБИМЦЕМ ТОЛЬКО У ВАС БАКЛАНОВ
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Полная Канистра
1536042706
2 разные категории и 2 разных по характеру один может другой не может исправиться
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almanev
1536042988
Любимец он только у двуличных жопошников.
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a-rakhmatov
1536043678
Все зависит только от него...))
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пряник929
1536050011
Только у нас не каждый как Дзюба....
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nik55
1536052031
голубизна полюбила бывшего врага-----занятно
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Супервайзер
1536061781
Дзюба- герой на час. Посмотрим, что из него будет через полгода. Как человек, мразь и трус.
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zigbert
1536072532
Конечно переход Смолова в Локомотив и смена обстановки , может сказаться на его натуре в лучшую сторону.
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sochi-2013
1536078460
Несопоставимые личности. Дело не в игре или таланте. Артем мужик, а Федя инфантилен.
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Владислав Vlad
1536089008
Словоблудие. Дзюба не выдержал конкуренции, поэтому и перешёл зимой в Арсенал. Смолов же провалил прошлую весну и ЧМ. Именно из-за провала ЧМ Смоловым Дзюба получил место в старте. Сыграй Смолов на ЧМ-18 так, как играл до 18 года в Краснодаре, и Дзюба бы сейчас вновь ушёл в аренду, т.к. многие из СБГ не простят ему гол за Арсенал.
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