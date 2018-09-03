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    Орлов – о том, что у игроков сводит мышцы: «Ребята, мало тренируетесь!»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что российские футболисты недостаточно тренируются, вследствие чего находятся не в оптимальной физической форме. Он отметил, что во время матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) у многих игроков сводило мышцы.

    – Ну же видели, сколько игроков падало на газон. У них ноги судорогой сводило. Это показатель того, что мышцы не готовы к таким нагрузкам.

    – У спартаковцев?

    – У тех, кто падал. Набиуллин же тоже упал. О чем это говорит? Ребята, мало тренируетесь! Я сейчас смотрю все матчи. Назовите мне игру чемпионата России, где футболисты все 90 минут держали высокий темп? Даже и не пытайтесь! Его нет. Вот таков уровень нашего футбола…

    Поставьте на высокий уровень учебно-тренировочную работу и подведите футболистов к лучшей физической форме. Тогда они будут держать темп все 90 минуты. Посмотрите на Англию. Почему они бегают все 90 минут? И играют больше матчей в полтора раза, чем мы. Это обращение к игрокам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2018 18:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 13:17

      Геннадий как всегда не вникает в суть.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 4 сентября 2018, 09:43

      орлов: вот у меня язык не сводит, я его накачал тренировками

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 сентября 2018, 23:55

      у игроков сводит мышцы???
      Они симулируют и ТЯНУТ время.
      При умелой и рациональной игре мышцы не тянут, а в тонусе постоянно.
      Можно бегать, как УГОРЕЛЫЕ и пропустить семь, а можно пешком ходить и закатить десять и мышцы тянуть не будут.
      У Семака отличный подбор игроков.
      Важно наладить качественный тренировочный процесс и ротацию состава.
      Именно от постановки тренировочного процесса зависят результаты команд.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
      Прямо пропорциональная зависимость результата от постановки тренировочного процесса.
      Семаку надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 сентября 2018, 21:52

      С такими бабками как у них и тренироваться? Ты чё, сбрендил дядя Гена!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 сентября 2018, 21:36

      Очередная глупость от Гены -- перестал удивляться !!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 21:18

      Пусть "доктор реабилитолог" Орлов, теннис посмотри и увидит как там сводит ноги судорогой у маститых теннисистов. И скажет им, что надо больше тренироваться. Куда этого знатока пошлют с первой подачи сомневаться не приходится ...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 21:16

      да пошёл ты

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 сентября 2018, 20:46

      Во времена Орлова все трусцой бегали, только Динамо-Киев на лобановском допинге носилось, да и то в гостевых матчах

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 3 сентября 2018, 20:15

      У Геннадия самого в эфире постоянно сводило - как только не коверкал фамилии футболистов. Мало тренировался?

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 сентября 2018, 19:36

      не, много курят кальян и пьют шампанское....

      1
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