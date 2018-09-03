Орлов – о том, что у игроков сводит мышцы: «Ребята, мало тренируетесь!»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что российские футболисты недостаточно тренируются, вследствие чего находятся не в оптимальной физической форме. Он отметил, что во время матча шестого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) у многих игроков сводило мышцы.

– Ну же видели, сколько игроков падало на газон. У них ноги судорогой сводило. Это показатель того, что мышцы не готовы к таким нагрузкам.

– У спартаковцев?

– У тех, кто падал. Набиуллин же тоже упал. О чем это говорит? Ребята, мало тренируетесь! Я сейчас смотрю все матчи. Назовите мне игру чемпионата России, где футболисты все 90 минут держали высокий темп? Даже и не пытайтесь! Его нет. Вот таков уровень нашего футбола…

Поставьте на высокий уровень учебно-тренировочную работу и подведите футболистов к лучшей физической форме. Тогда они будут держать темп все 90 минуты. Посмотрите на Англию. Почему они бегают все 90 минут? И играют больше матчей в полтора раза, чем мы. Это обращение к игрокам.