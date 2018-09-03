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  • Орлов – о том, что у игроков сводит мышцы: «Ребята, мало тренируетесь!»

Орлов – о том, что у игроков сводит мышцы: «Ребята, мало тренируетесь!»

3 сентября 2018, 18:05
12

Комментатор Геннадий Орлов считает, что российские футболисты недостаточно тренируются, вследствие чего находятся не в оптимальной физической форме. Он отметил, что во время матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) у многих игроков сводило мышцы.

– Ну же видели, сколько игроков падало на газон. У них ноги судорогой сводило. Это показатель того, что мышцы не готовы к таким нагрузкам.

– У спартаковцев?

– У тех, кто падал. Набиуллин же тоже упал. О чем это говорит? Ребята, мало тренируетесь! Я сейчас смотрю все матчи. Назовите мне игру чемпионата России, где футболисты все 90 минут держали высокий темп? Даже и не пытайтесь! Его нет. Вот таков уровень нашего футбола…

Поставьте на высокий уровень учебно-тренировочную работу и подведите футболистов к лучшей физической форме. Тогда они будут держать темп все 90 минуты. Посмотрите на Англию. Почему они бегают все 90 минут? И играют больше матчей в полтора раза, чем мы. Это обращение к игрокам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Chernyi Lis
1535989273
воды больше пить надо..просто водыы а не водки и пиво..
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Chesn0k
1535989540
да пускай в англии хоть 180 минут бегают, выигрывают всё равно испанцы (на клубном уровне) или французы с немцами (на уровне сборных)
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Eddyson
1535994920
У Геннадия самого в эфире постоянно сводило - как только не коверкал фамилии футболистов. Мало тренировался?
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тщмек 19
1535996790
Во времена Орлова все трусцой бегали, только Динамо-Киев на лобановском допинге носилось, да и то в гостевых матчах
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Полная Канистра
1535998560
да пошёл ты
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Рубик Докоян
1535998737
Пусть "доктор реабилитолог" Орлов, теннис посмотри и увидит как там сводит ноги судорогой у маститых теннисистов. И скажет им, что надо больше тренироваться. Куда этого знатока пошлют с первой подачи сомневаться не приходится ...
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Zenmaster
1535999763
Очередная глупость от Гены -- перестал удивляться !!!
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amazonaws
1536008122
у игроков сводит мышцы??? Они симулируют и ТЯНУТ время. При умелой и рациональной игре мышцы не тянут, а в тонусе постоянно. Можно бегать, как УГОРЕЛЫЕ и пропустить семь, а можно пешком ходить и закатить десять и мышцы тянуть не будут. У Семака отличный подбор игроков. Важно наладить качественный тренировочный процесс и ротацию состава. Именно от постановки тренировочного процесса зависят результаты команд. Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН! Прямо пропорциональная зависимость результата от постановки тренировочного процесса. Семаку надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.
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спанчес
1536043407
орлов: вот у меня язык не сводит, я его накачал тренировками
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zigbert
1536056267
Геннадий как всегда не вникает в суть.
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